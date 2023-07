Computergame maakt van kinderen Cyber Agenten: "Ik leerde mijn oma's een veilig wachtwoord maken"

Vier Velsense topscorers van de educatieve computergame Hackshield worden vanmiddag in het zonnetje gezet in het gemeentehuis. Ze krijgen een prijs en worden symbolisch benoemd tot Hackshield Cyber Agent. Zo'n agent zet zich in voor de digitale veiligheid van zichzelf en zijn omgeving. Valentijn (12) is een van hen, is gefascineerd door digitale veiligheid en schiet vaak zijn omgeving te hulp. "Ik heb bijvoorbeeld mijn oma's geholpen een veilig wachtwoord te verzinnen" vertelt hij.

Het spel Hackshield is een initiatief van het regionaal samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. Een collectief waarin gemeenten, justitie en politie samen zoeken naar effectieve manieren om veiligheid in de regio te verbeteren. Met de game Hackshield wil Samen Veilig de gevaren van de digitale wereld op een speelse manier bij jongeren onder de aandacht brengen.

Het spel draait om de strijd tegen zogenaamde 'dark hackers'. Dat is een bende kwaadaardige oplichters die de deelnemers gezamenlijk moeten verslaan. Net als in andere games kun je in die strijd punten verdienen en ontstaat er een ranglijst. De winnaars van die ranglijst in de gemeente Velsen krijgen vanmiddag een prijs.

Vooral interessant

Valentijn die in de eerste van het Felisenum Gymnasium in Velsen-Zuid zit, laat weten bijna dagelijks tijd bezig te zijn met Hackshield. "Alleen als ik een toets heb, besteed ik geen tijd aan het spel" zegt hij.

Op de vraag of hij het een spannend spel vindt, aarzelt hij even. " Eigenlijk niet zo spannend maar wel interessant, je kan er veel van leren" zegt hij. Zijn moeder Mylène vult aan dat Valentijn dagelijks met computerveiligheid bezig is. "Hij controleert vaak hoe veilig een site is, niet met kwade bedoelingen natuurlijk, maar hij vindt het gewoon interessant."

Bij Valentijn zat die belangstelling voor computerveiligheid er al vroeg in, blijkt uit een anekdote van moeder Mylène. Valentijn ontdekte op de lagere school al een fout in het digitale lessysteem.

Politie

Erwin Bennink is de eerste digitale wijkagent van de IJmond en is namens de politie bij de prijsuitreiking in het gemeentehuis vanmiddag. "Cybercriminaliteit groeit snel en het is belangrijk dat we kinderen op jonge leeftijd leren om te gaan met de gevaren van internet, Hackshield helpt daarbij" zegt Bennink.

Digitaal wijkagent Bennink benadrukt het groeiend belang van digitale weerbaarheid. "De gewone criminaliteit neemt af, maar de digitale criminaliteit neemt toe. Het is dan ook heel belangrijk dat we kinderen al vroeg bijbrengen wat de gevaren zijn."

Digitaal wijkagent Bennink maakt dankbaar gebruik van het Hackshield. HIj geeft met enige regelmaat les op lagere scholen in de regio en geeft dan een introductie op de game. Het spel is dan aanleiding om digitale veiligheid begrijpelijk te maken. "Ik behandel dan de basisbegrippen van digitale veiligheid" vertelt hij: "Hoe maak je een veilig wachtwoord, hoe herken je phishing-mail en wat is een firewall".

computervrede breuk

Volgens Bennink nemen we cybercrime onvoldoende serieus. "Het gaat om serieuze misdrijven waar serieuze straffen op staan", legt de agent uit. Het zonder toestemming gebruiken van iemands wachtwoord lijkt iets simpels, maar wordt zwaarder opgepakt dan gedacht. Juridisch heet dat computervredebreuk. Daar staat een celstraf van twee jaar op."

De prijsuitreiking aan de vier Velsense Hackshield winnaars begint vanmiddag om 16.00 uur in het gemeentehuis aan het Dudokplein in IJmuiden.