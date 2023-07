Danny Vera, Acda en de Munnik, Ellen ten Damme: allemaal lieten ze een herinnering achter in Haarlem

Een roze opblaasbare flamingo van zangeres Ellen ten Damme, een plectrum van Danny Vera en een blik met koffiebonen van André van Duin. De artiesten die de afgelopen jaren in Stadsschouwburg Haarlem optraden, hebben nogal wat persoonlijke herinneringen aan hun shows achtergelaten op de zogenaamde 'herinneringenmuur' in de coulisse.

De enorme blauwe muur, die normaal alleen de artiesten in de coulisse kunnen zien, is bijna helemaal volgeplakt met persoonlijke spulletjes. Bijna helemaal, want de bedoeling is dat de muur uiteindelijk helemaal vol wordt geplakt door de artiesten. "Het zijn allemaal uiteenlopende herinneringen aan de voorstellingen die hier zijn geweest", vertelt Edwin van Balken, directeur van Stadsschouwburg Haarlem. Tekst loopt door na de video. Hieronder is te zien waar de 'geheime herinneringenmuur' zich bevindt in de stadsschouwburg:

De handtekeningenmuur in de coulisse van de schouwburg - NH Nieuws

"Als de spelers en het publiek de zaal hebben verlaten, blijft er vaak alleen een herinnering in het hoofd en in het hart achter van de voorstelling. Toch is er dan bij iedereen de behoefte om ook iets tastbaars hier achter te laten. Zo van 'wij waren hier'", vertelt Van Balken, terwijl hij bij de muur staat. "Zoals je ziet, het zijn inmiddels heel veel herinneringen en ze gaan ook ver terug in de tijd." De spiekbrief van Brigitte Kaandorp Van Balken bekijkt de muur nog eens even goed van dichtbij. "Het is echt van alles. Het is heel afwisselend wat er allemaal hangt."Dan wijst hij naar boven, naar een enorme handgeschreven setlist. "Daar hangt een hele grote spiekbrief van Brigitte Kaandorp, die ze gebruikte in mei 2009. Het zijn alle onderwerpen die ze moest behandelen tijdens de show. Zo kon ze hier in de coulisse even zien wat het volgende onderwerp zou worden." Tekst loopt door na de foto.

De grote spiekbrief van Brigitte Kaandorp - NH Nieuws / Paul Tromp

"Maar er zijn ook hele kleine dingen achtergelaten op de muur. Hier hangt bijvoorbeeld een potlood als herinnering aan musical AIDA, een enorme productie. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom dat potlood nou zo belangrijk voor ze was", lacht Van Balken. "Maar er worden bijvoorbeeld ook programmaboekjes van toneelstukken achtergelaten. En kijk eens, hier heb je nog een wikkel van een chocoladereep uit Charlie and The Chocolate Factory, uit 2022." Tekst loopt door na de foto.

De wikkel uit Charlie and The Chocolate factory - NH Nieuws / Paul Tromp

De flamingo van Ellen ten Damme "En daar hebben we dan onze roze flamingo!" Van Balken wijst weer naar boven. "Die is gebruikt bij een show van Ellen ten Damme. Volgens mij hebben de technici die flamingo stiekem achtergehouden, omdat ze 'm zelf zo leuk vonden. Ik denk dat Ellen ten Damme daarna wel naar de flamingo heeft lopen zoeken bij haar volgende optredens. Als ze hier weer komt, dan zal ze hem nog wel herkennen. Dat zal ze wel leuk vinden", aldus de directeur. Tekst loopt door na de foto.

De roze flamingo van Ellen ten Damme - NH Nieuws / Paul Tromp

"Dus het is, zoals je ziet, nogal een uitgebreid assortiment aan herinneringen hier aan de muur." De artiesten plakken meestal iets op de muur als ze afscheid nemen na hun optredens. "Vaak ben ik er dan ook bij. Maar ik hoef ze niet op de muur te wijzen, hoor. Ze zijn er dan al zelf talloze keren langsgelopen. Tijdens de soundcheck, het spelen en na afloop zien ze de muur. En dan vinden ze het zelf ook wel heel leuk om ergens iets op te plakken." Blokfluit van Woezel & Pip bovenaan de muur "Er zijn nog wat 'kale' plekken op de muur waar de artiesten vaak de mensen van de techniek nodig hebben. Ze kunnen dan met een trap omhoog en iets hoog op de muur plakken. Zoals je ziet, heeft iemand zelfs iets bijna tegen het plafond aangeplakt. Het lijkt wel een blokfluit." Het blijkt inderdaad een fluit te zijn uit de voorstelling 'Woezel & Pip' uit 2022. Die hebben echt een hele lange ladder moeten gebruiken. Tekst loopt door na de foto.

De blokfluit helemaal bovenaan de muur - NH Nieuws / Paul Tromp

In de Amsterdamse poptempel Paradiso krasten de muzikanten hun handtekeningen kriskras door elkaar op de muur naast het podium. Dan ziet deze Haarlemse handtekeningenmuur er een stukje 'overzichtelijker' uit. Van Balken moet lachen om die vergelijking. "Het is wel naast elkaar geplakt, maar ook best wel een rommeltje, hoor. Ik vind het verre van geordend." Tekst loopt door na de video. Zo ziet de muur er op dit moment uit:

De 'herinneringenmuur' in Stadsschouwburg Haarlem - NH Nieuws

Persoonlijke favoriet van de directeur "Als directeur moet je eigenlijk niet een voorkeur uitspreken, want het is allemaal even belangrijk en mooi wat hier opgeplakt is. Ik ben natuurlijk wel heel trots dat er ook herinneringen aan onze eigen producties tussen hangen, zoals theatervoorstelling 'Scrooge'. Dat is me misschien iets dierbaarder dan de rest, maar eigenlijk zijn ze me allemaal even dierbaar", sluit Van Balken af.