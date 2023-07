Koffers zo groen als olifantsgras

En ook in deze aflevering van Pak An Groen een aflevering van onze kierenkoning. Vandaag zingt hij in het centrum van Heiloo voor het klimaat.

Groen is ook de kleur die Sabrina en Stijn aan hun start-up hebben gegeven. De twee jonge ondernemers bedachten tijdens hun studie aan de Hogeschool van Amsterdam een bedrijf dat koffers verhuurt. En dat is vooral een uitkomst voor krapbehuisde studenten.

Het is niet toevallig dat olifantsgras wordt verbouwd onder de rook van luchthaven Schiphol. Ganzen houden niet van het snelgroeiende gewas en het houdt de vogels daarom op afstand van de opstijgende en landelijke vliegtuigen. Maar olifantsgras is ook uitermate geschikt als grondstof voor bouwpanelen en beton. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Pak an Groen

Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten. In het programma Pak An Groen kun je het iedere dinsdag zien op TV.

