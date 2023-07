Amsterdamse surfschool in 't holst van de nacht beroofd van wetsuits en zwemvesten

Een flinke domper voor de nieuwe eigenaar van de Amsterdamse surfschool IJburg: in de nacht van vrijdag op zaterdag is de volledige voorraad aan wetsuits en zwemvesten gestolen. De eigenaar heeft wel een idee in welke hoek hij het moet zoeken, hij zegt al meerdere keren bedreigd door een groep jongeren die er regelmatig in de avond of 's nachts rondhangen.

De wetsuits hingen in een afgesloten buitenruimte tussen de kleedkamers en de kantine waardoor de spullen niet verzekerbaar waren, zo vertelt van Zanten. "We laten de wetsuits hier 's nachts luchten en drogen. Er is dus iemand over het hek geklommen en heeft alles meegenomen. Wie doet dat nou?"

Met de zomervakantie en meerdere kindersurfkampen voor de deur kon de timing van de diefstal bijna niet slechter. In totaal zijn er 55 wetsuits en 30 zwemvesten buitgemaakt. "Ik ben Marktplaats al goed in de gaten aan het houden, maar ik heb nog niks gevonden", aldus Karst van Zanten die sinds dit seizoen de surfschool op het Strandeiland runt. "Vorige week heb ik de eerste aanbetaling gedaan. Als startende ondernemer heb ik gewoon het geld niet voor nieuw materiaal."

"Overdag is het een heel fijn stadsstrand, maar 's avonds is het een stuk niemandsland waar geen bedrijvigheid is"

Rondom de surfschool werden de volgende ochtend lege wodkaflessen en kapot glas gevonden. "Dat gebeurt vaker en is heel vervelend voor de windsurfers die met blote voeten door het strand gaan." Volgens Van Zanten ontbreekt het na sluitingstijd aan toezicht en controle op het strand: "Overdag is het een heel fijn stadsstrand waar we lekker kunnen watersporten, maar 's avonds is het een stuk niemandsland waar, behalve de Japanner (een restaurant, red.), geen bedrijvigheid is."

Groep jongeren

Van Zanten vertelt dat hij en zijn collega's al meerdere malen zijn bedreigd door jongeren. "Dan pakken ze stoelen af en hebben een grote mond als je ze erop aanspreekt. Wat moet je in je eentje tegen 20 man?"

In een reactie laat stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer weten dat er op het strand dagelijks toezichthouders en strandconciërges zijn. "Mocht het een aanhoudend probleem blijven dan gaan we over tot maatregelen, maar voor nu hebben wij vanuit dit gebied nog niet eerder berichten van onrust of officiële klachten ontvangen", aldus de stadsdeelvoorzitter.

Beveiligingscamera's

Bewoners en ondernemers op IJburg ervaren al langer overlast op het eiland. De gemeente besloot eind 2021 camera's op te hangen op de Pampuslaan, omdat het aantal incidenten de pan uit rees. Deze werden drie maanden later vernield, maar werken weer en worden volgens het stadsdeel dagelijks uitgekeken.

Afgelopen zondag lanceerde stadsdeel Oost het initiatief Samen voor de Pampuslaan: een samenwerking tussen bewoners, ondernemers en jongerenorganisaties om van de Pampuslaan 'het stralende middelpunt' van IJburg te maken. Een woordvoerder van stadsdeel Oost laat weten dat de Pampuslaan en strand IJburg 'twee verschillende dingen' zijn en dat het strand daarom niet in het samenwerkingsinitiatief is meegenomen.

Camera's bij de surfschool is volgens de gemeente alleen een optie als er sprake is van zeer ernstige verstoringen van de openbare orde. "Een camera kan dus niet ingezet worden door de gemeente ter preventie van inbraak of om het vormen van groepen jeugd op het strand tegen te gaan", aldus De Heer. Wel is het stadsdeel met ondernemers 'in gesprek om te bekijken welke maatregelen de surfschool en collega’s nog kunnen nemen'.

Nieuwe wetsuits

Van Zanten hoopt zo snel mogelijk nieuwe wetsuits te kunnen regelen. "Gelukkig heeft de oude eigenaar een hechte community aan surfers nagelaten. "Die zijn nu een Tikkie-actie gestart, zodat ik hopelijk over twee weken alsnog nieuwe wetsuits heb."