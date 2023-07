Happy Holidays in Museum Hilversum: een fotografische kijk op het fenomeen toerisme

Iedereen die (nog) niet op vakantie is, maar wel alvast het vakantiegevoel wil krijgen, kan deze zomer terecht in het Museum Hilversum. Hier is nog tot 10 september de tentoonstelling Happy Holidays te zien. Acht internationale fotografen en videomakers nemen je daarin mee op reis naar bekende en minder bekende toeristische plekken.

Happy Holidays in Museum Hilversum - NH

Het zijn niet de minste fotografen die de kersverse directeur Fleur van Muiswinkel naar Hilversum heeft weten te krijgen. Zo is er werk te zien van niemand minder dan de wereldberoemde Britse documentairefotograaf Martin Parr. In Happy Holidays zijn twee series van deze grootmeester te zien, die Van Muiswinkel eigenhandig heeft samengesteld voor de tentoonstelling. Massatoerisme op de korrel Martin Parr staat bekend om zijn unieke manier om de eigenaardigheden van het gewone leven vast te leggen. In de beelden die Van Muiswinkel heeft gekozen, neemt hij met veel ironie en humor het massatoerisme op de korrel. “Het is het alledaagse wat hij ziet maar door zijn camerastandpunt zorgt hij dat je net op specifieke details let die je anders mogelijk over het hoofd ziet. Het is zo herkenbaar en toch ook weer niet”, verklaart de directrice met enige trots.

Één van de foto's van Martin Parr - © Martin Parr

De tentoonstelling Happy Holidays is het eerste wapenfeit van Fleur van Muiswinkel. Zij heeft zich ten doel gesteld om het regionale museum een internationale allure te geven. En met het binnenhalen van het werk van Martin Parr is dat haar zeker gelukt. Maar behalve de foto’s van Parr is er ook ander buitenlands werk te zien dat zeker de moeite waard is. Zoals het werk van de fotografen Enda Bowe, Garrod Kirkwood, Thomas Struth en Natacha de Mahieu, en van de videokunstenaars Helen Dowling en Samson Kambalu.

The Hubbucks - © Garrod Kirkwood 2023

De 27-jarige Natacha de Mahieu uit België kan gezien worden als een aanstormend talent. De Mahieu onderzoekt met haar serie Theater of Authenticity de manier waarop we reizen en de redenen die we hebben om naar bepaalde plaatsen te gaan. Voor het maken van deze serie selecteerde De Mahieu op basis van het aantal geotags de populairste natuurlijke plekken op social media. Ze maakt daar gedurende een tijdspanne meerdere afbeeldingen van, die ze vervolgens samenvoegt tot één afbeelding.

“Wat ik wil laten zien, is de absurditeit van onze zoektocht naar authenticiteit” Natacha de Mahieu, fotograaf

De techniek levert prachtige beelden op van toeristische plekken die ondergesneeuwd raken door mensen, die allemaal hetzelfde ‘unieke’ instagramplaatje maken. “Wat ik wil laten zien, is de absurditeit van onze zoektocht naar authenticiteit”, legt De Mahieu uit bij een van haar landschappen. “De beelden geven ook een beeld van de impact die wij als bezoekers hebben op deze natuurlijke plekken. Wij denken misschien dat we alleen zijn, maar als we kijken met hoeveel we in één uur of één dag zijn, dan is het goed te zien hoe erg het effect op de omgeving is.”

Theater of Auhtenticity - © Natacha de Mahieu

Gelukkig heeft Van Muiswinkel ook nog oog voor talent van eigen bodem. De Nederlandse fotograaf Sander van Wettum bezoekt al tien jaar lang toeristische plekken in Zuid-Europa. Alleen doet hij dit niet in de zomer maar juist ervoor of erna. De foto’s van mistroostige badplaatsen waar nauwelijks mensen zijn, doen surrealistisch aan en staan in schril contrast met de beelden die we uit de folders kennen.

Hibernation - © Sander van Wettum