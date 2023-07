Haarlems gezin zet bedden in tuin en slaapt hele zomer buiten

Het zijn echte buitenbeentje: de familie Van Schie uit Haarlem. Joost, Nynke, Ninthe en Fenne slapen als het even kan buiten in de eigen achtertuin. Alleen Tygo is verknocht aan zijn eigen slaapkamer: "Ik slaap liever binnen, lekker uitslapen."

Vader Joost timmerde een enorm hemelbed in de achtertuin van het gezin. Als het droog is en niet al te koud, dan slapen er altijd wel twee of drie gezinsleden in de tuin. Maar waarom?

Moeder Nynke: "Je krijgt meer lucht en je wordt wakker zoals het hoort. Ik heb astma en de frisse lucht doet me echt goed. Kijk, daar bij de overburen in de tuin staat inmiddels ook al een bed. En vrienden van ons slapen ook vaak buiten. Het is besmettelijk."

Zonlicht en vogels

Alleen zoon Tygo is geen overtuigd buitenslaper: "Ik niet. Ik slaap liever binnen, gewoon lekker uitslapen." Zus Ninthe legt uit: "Vooral als de zon heel vroeg opkomt, word je wakker van het licht. En van het gefluit van de vogels, want die worden dan ook wakker."

Vooral Fenne is een hardcore buitenmens, zij slaapt zelfs als het regent nog in de tuin. Moeder Nynke: "Fenne slaapt echt liever niet binnen. Ze heeft een klein tentje. Als het regent, zetten we snel dat tentje voor haar op."

En zo bivakkeert het gezin dus vele maanden van het jaar in de buitenlucht. En hoe ziet de vakantie eruit? Joost lacht om de vraag: "We gaan met de vouwwagen weg. Dus op vakantie slapen we in een tent. Dat is dus eigenlijk luxer dan thuis."