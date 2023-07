Twijfel over locatiekeus skatepark Hoorn: kan de politiek een goed besluit nemen?

Kan er vanavond een goede keuze worden gemaakt voor de locatie van het nieuwe skatepark? De politiek in Hoorn staat voor de beslissing. Er heerst twijfel: sommigen zien liever dat andere locaties verder worden onderzocht of dat de beslissing wordt uitgesteld. Maar dat zou nog meer vertraging opleveren. En dat terwijl er al bijna drie jaar over het plan wordt gesproken.

Waarom er alleen drie locaties in het Julianapark zijn onderzocht, vindt ze onbegrijpelijk. "Het is een vreemd argument dat gebruikt wordt dat het park de voorkeurslocatie is van de skaters. En dat de raad opdracht heeft gegeven om het 'in samenwerking met de skaters' te doen en dat, dat dan hetzelfde is als de voorkeurslocatie van de jongeren volgen."

Voor de skaters is het de gedroomde plek voor het nieuwe skatepark, maar veel omwonenden denken daar anders over. Martine Klaassen-Bos, indiener van het burgerinitiatief voor een groen Julianapark, kan zich niet vinden in hoe de gemeente met het project omspringt. Het gaat volgens haar volledig voorbij aan de originele wens en opdracht van de initiatievenmarkt uit 2021 'Upgrade het skatepark'. Zij spreekt vanavond dan ook in tijdens de vergadering.

Een alternatief, het park opsplitsen, zoals naar voren komt in de documenten die NH in handen via een verzoek op de Wet open overheid (Woo), ziet ze wel heil in. "Het blijkt dus dat de huidige locatie (iets naar achter) in het Julianapark een prima mogelijkheid is. Precies wat de skaters om vroegen, waar de inwoners op stemden en wat de raad als opdracht heeft gegeven aan het college", reageert ze.

Ook bij sportvereniging Zwaluwen of Manifesto ziet ze kansen liggen. "Dat kan een heel mooi wervelende jongerenlocatie worden. Zonde om dit alleen te laten afketsen op parkeerplaatsen die dan weg zouden moeten."

Locatievoorstel

In het raadsvoorstel van vanavond staan nog alternatieven genoemd. Namelijk de strook tussen Van der Valk en Samcity of een sportcomplex, als het toch niet de Nieuwe Wal wordt. Het stuk grond naast Samcity is door de mogelijke komst van het transformatorstation van Liander volgens het college niet reëel.

In de laatste vergadering waren de partijen verdeeld over de plek aan de Nieuwe Wal. Geen enkele partij was twee weken geleden volmondig voorstander van de locatie.

Nieuwe wal is 'gulden middenweg', mits meer groen

Jessica Visser, raadslid van Hoorn Lokaal, kan met de locatie leven op voorwaarde dat er eenzelfde hoeveelheid groen terugkeert, en het liefst meer groen, in het Julianapark. "Er is veel ophef en onrust rond het onderwerp. Maar we denken dat - met de toezegging dat er (meer) groen terugkeert, er wel een gulden middenweg is gevonden." Daarvoor dienen zij een amendement in samen met CDA, VVD en D66. Dat betekent wel dat er 148.000 euro nog moet worden gevonden, om het oude skatepark volledig weg te halen en groen in te richten.

Daarentegen wil de ChristenUnie dat het voorliggende voorstel van de agenda afgaat en dienen vanavond een motie in. Zij vinden dat er eerst goed onderzocht moet worden of de bodem er geschikt voor is. Ook vinden ze dat alle geschikte locaties onderzocht moeten worden waaronder Samcity en naast Manifesto. Daarnaast loopt er een burgerinitiatief voor meer groen. Ook Pvda wil de beslissing vanavond niet nemen. "In de basis vinden wij het Julianapark geen goede plek", zegt Arnica Gortzak. Zij kunnen zich vinden in de motie van ChristenUnie.

'We hebben de skaters wat beloofd'

Jeroen van der Veer van Sociaal Hoorn, die eerder aangaf nog geen besluit te kunnen nemen, is toch overstag. "Wij vinden het een half voorstel, maar we hebben de skaters wat beloofd. We moeten het niet langer uitstellen en onderzoeken, maar de knoop doorhakken. Neemt niet weg, dat als de locatie om wat voor reden dan ook toch niet geschikt blijkt, we de wethouder daar verantwoordelijk voor houden." De belofte dat er met de initiatievenmarkt, snel een skatepark zou komen duurt te lang. "De geloofwaardigheid staat op het spel."

De skaters staan volledig achter de plek, schrijft Jens Stuifbergen in een uitgebreide brief. Er kan volgens hem flexibel worden omgesprongen met de 2.000 vierkante meter eis. "Niet het gehele oppervlakte wordt puur beton." De locatie voldoet als enige aan de criteria. "Daarom zou het heel mooi zijn als deze locatiekeuze word doorgevoerd."