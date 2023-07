PWN bevestigt: veel viezigheid in waterleiding Zwanenburg, kookadvies verlengd

Drinkwaterbedrijf PWN heeft het kookadvies voor kraanwater voor enkele Zwanenburgse straten verlengd. Dat besluit is genomen nadat is gebleken dat het vervuilde monster dat afgelopen weekend terugkwam uit het lab geen incident was.

Dat vertelt woordvoerder Lilly Wanjon aan NH. "We hebben inmiddels meer monsters teruggekregen, en er is van alles in het water gevonden", vertelt ze over de vervuiling van het drinkwater in de straat. Wat er precies in het water is gevonden, wil de woordvoerder niet zeggen.

Die vervuiling is het gevolg van een groot lek, dat ontstond toen storm Poly afgelopen woensdag een boom velde. De waterleiding was vrij snel gerepareerd, maar nadat - zoals gebruikelijk na reparatie van een waterleiding - bij bewoners thuis monsters uit de kraan waren genomen, bleek het water vervuild.

Water doorkoken

Daarom waarschuwde PWN afgelopen zondag 52 huishoudens aan de Amestelle en de Seevank hun kraanwater voor consumptie drie minuten door te koken. PWN heeft bij de betreffende huishoudens een folder met het 'dringende advies' bezorgd.