Door stikstof geplaagde afslag A9 bij Heiloo hoog op wensenlijstje, maar waar blijft 'ie?

De aansluiting op de snelweg A9 bij Heiloo moet er nu echt gaan komen. Het is een van de speerpunten van het nieuwe provinciebestuur. Al tientallen jaren is het de wens om ten zuiden van Heiloo een afslag aan te leggen. Vier jaar geleden sprak de Raad van State er een (tijdelijk) doodvonnis over uit. Hoe staat er het nu voor met het miljoenen kostende project?

"De Aansluiting A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid. Het ontlast de doorgaande wegen in het gebied en zorgt voor minder verkeer in de dorpen", aldus de provincie tegen NH. De wethouder onderstreept die belangen.

Maar hij gaat er komen, als het aan de provincie ligt. Het is een van de peilers uit het coalitieakkoord van het nieuwe bestuur van Noord-Holland . Ook de Heiloose wethouder Rob Opdam heeft zijn hoop gevestigd op de voortgang van het langlopende dossier. "Dat het een speerpunt is en blijft, is superbelangrijk voor de ontwikkeling van Heiloo ."

Het is een langgekoesterde wens van de provincie , de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar. En ook ondernemers en talloze inwoners van Heiloo staan te popelen om een op- en afrit bij Heiloo. Maar al die wachtenden moeten over een lange adem beschikken. Vooralsnog ligt de aansluiting er niet. Al sinds de jaren 80 (sommigen spreken zelfs van eerste plannen in 1962, red.) wordt er over gesteggeld.

Maar er zijn ook bezwaren tegen de afslag, en de Raad van State geeft in 2019 onder meer omwonenden, een vogelwerkgroep en Stichting Heilloze Weg, grotendeels gelijk. "We zijn nat gegaan op de mogelijke verkeersoverlast die de afslag op andere plekken in Heiloo kan geven én op stikstof", vat de wethouder het kort samen.

Even terug in de tijd. Na tientallen jaren plannenmakerij is het project 'Aansluiting A9' in 2015 een feit . Dan zijn de kosten nog op zo'n 33 miljoen euro geraamd, die door de drie gemeenten en de provincie worden betaald. In 2017 worden de bestemmingsplannen in procedure gebracht, die de afslag mogelijk moeten maken.

"We willen in Heiloo en Limmen afgerond zo'n 3.000 woningen gaan bouwen, onder meer het vertraagde project Zandzoom . Uit onderzoek blijkt dat je zonder de afslag geheid in de file staat om die nieuwe woonwijken te verlaten. Ook ontlast je hiermee gevaarlijke wegen zoals de N203 ."

Inmiddels is de procedure hervat. "Voor de verwachte verkeersproblemen hebben we een oplossing gevonden. Dit kan onder meer door een knip in de Kanaalweg te maken. Maar het grootste heikele punt is nog steeds stikstof."

Stikstof

"De regels hiervoor worden steeds geactualiseerd, waardoor we elke keer te kort komen in de compensatie die nodig is. We onderzoeken nu of we die stikstof extern kunnen 'salderen'. Maar dat betekent dat we extra compensatie moeten vinden."

"Ik noem het maar even simpel: minder koeien, maar het ligt ontzettend ingewikkeld. Ook omdat we hier met het duingebied middenin Natura 2000-gebied zitten. We zitten nu midden in die zoektocht, en willen uiteindelijk zoveel buffer creëren dat we niet weer achterhaald worden door aangepaste berekeningen."

Want dan zal de Raad van State er opnieuw een streep door kunnen zetten. Dat er weer een gang naar de rechter komt, daar is Opdam vrij zeker van. "Ik hoop natuurlijk van niet. Maar eerst moet de gemeenteraad nog een klap geven op de aangepaste plannen."

Inflatie

En stikstof is niet het enige Zwaard van Damocles dat boven de afslag hangt. De kosten zullen ook nog eens hoger worden. De 33 miljoen van 2015 is inmiddels 45,9 miljoen geworden. "Dat is nog het prijspeil van 2020. We hebben te maken met een fikse inflatie, dus dát de afslag weer duurder wordt is zeker."

"Ik vrees dat je moet denken aan tien procent. Dat is nattevingerwerk hoor", zegt Opdam er direct bij. "Ongeveer een kwart van de totale kosten zijn voor Heiloo. We gaan lobbyen bij het Rijk om daar geld of subsidies vrij te krijgen om de kostenstijging te compenseren."

En dan is natuurlijk de grote vraag: wanneer kunnen we de afslag bij Heiloo nemen? Er zijn verschillende scenario's mogelijk, mits de hoogste rechter de plannen goedkeurt. Als dat gebeurt, is er geen beroep meer mogelijk.

2029

Opdam: "We kunnen in 2027 starten en dan in het meest gunstige geval begin 2028 opleveren. Dat traject loopt dan gelijktijdig met een procedure bij de Raad van State. Of we spelen op safe: we wachten eerst de uitspraak van de rechter af en bij akkoord kunnen we in 2029 rijden."

De provincie verwacht "dat het project begin 2025 weer kan worden opgepakt wanneer bestemmingsplan- en stikstofontwikkelingen zijn afgerond. De uitvoering kan dan plaatsvinden na 2027, zodat er in 2029 een nieuwe aansluiting kan liggen."

Hoe het ook gaat lopen: de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al lange tijd terug getroffen. Zo is de begroeiing verwijderd bij de Kooibrug aan het einde van de Lagelaan (zie video hieronder).

Ook is er archeologisch onderzoek uitgevoerd en is een oude stolp gesloopt om ruimte te maken. Het geraamte daarvan is verplaatst, maar inmiddels ingestort. Of dat een voorbode was, zal de tijd leren.