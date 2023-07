Op zoek naar de 'roze olifant' rond de asielvilla in Heemstede

"U luistert niet naar ons", "De gemeente dramt maar door" en "Een groep van 20 tot 25 vluchtelingen is veel te veel". Tijdens het eerste omwonendenoverleg over de asielvilla aan de Heemsteedse Dreef bleek dat veel buurtbewoners nog altijd niet blij zijn met de geplande komst van een groep jonge asielzoekers in het pand.

Omwonendenoverleg Heemstede - NH / Rob Wtenweerde

Zo'n vijftig mensen kwamen maandagavond af op de bijeenkomst in het Raadhuis in Heemstede. Niet alleen omwonenden van Heemsteedse Dreef 156, maar ook verantwoordelijk wethouders Sam Meerhoff en Anneke Grummel, raadsleden, ambtenaren, medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de wijkagent waren aanwezig. Het overleg voor omwonenden is bedoeld om afspraken te maken tussen de buurtbewoners, gemeente en COA. Die afspraken gaan over de veiligheid, aanpak van eventuele overlast, contact met de omwonenden, het sociale programma en ruimtelijke aspecten als parkeren. Roze Olifant Omwonenden voelden zich overvallen door het nieuws dat de gemeente het pand aan de Dreef heeft aangekocht om er een groep van maximaal 25 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen onder te brengen. Wethouder Sam Meerhoff begrijpt dat: "Ineens lag er een collegebesluit, een brief aan omwonenden en was er een commissievergadering. Daarom is dit overleg belangrijk en hard nodig." Er klonk regelmatig gemor uit de zaal als de wethouders aan het woord waren. De onafhankelijk voorzitter probeerde uit te vinden wat nou de 'roze olifant' in de kamer was. Veel omwonenden zeggen voorstander van de opvang te zijn, als die kleinschaliger wordt. Meerdere buren wilden weten of het aantal vluchtelingen nog omlaag kan. Wethouder Grummel: "Dat is misschien de meest gestelde vraag. Het COA is een landelijke organisatie met veel kennis en kunde. Als zij zeggen dat het kan, dan kan het. Maar als een meerderheid van de gemeenteraad donderdag anders beslist, dan moeten we ons besluit terugnemen.

"We horen u wel, maar passen onze mening daar niet op aan" Wethouder Sam Meerhoff