Afbrokkelend viaduct A9 nog vol gaten, maar "constructie is veilig"

Het viaduct in Akersloot over de snelweg A9 zal er voorlopig nog wat gehavend uitzien. Vorig week lieten stukken beton los, wat zorgde voor schade aan auto's en een flinke file. Op drie plekken zijn nu 'gaten' te zien. "Dat zijn plekken waar het beton door ons is losgeklopt", aldus Rijkswaterstaat. "De constructie is veilig."