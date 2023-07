Haarlemmermeer aA nl Duurzaam beton, plastic en papier met olifantsgras uit de Haarlemmermeer

Olifantsgras werd tien jaar geleden bij Schiphol geplant tegen ganzen- en geluidsoverlast. Inmiddels blijkt het ook een milieuvriendelijk supergewas waarmee beton, papier en bioplastics worden gemaakt.

Een betonnen bank van olifantsgras - NH Nieuws

Een coöperatie van vier agrariërs in de Haarlemmermeer begon met het telen van olifantsgras, na een noodlanding van een vliegtuig met ganzen in de motoren. Een van hen, Gert-Jan Petrie, woont naast de Polderbaan en ervaart sindsdien veel minder geluidsoverlast. In het televisieprogramma Pak An groen somt hij nog meer voordelen op, zo neemt het vier meter hoge gras meer CO₂ op dan bomen en is er geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen nodig.

Geoogst olifantsgras is ook geschikt als stalstrooisel - NH Nieuws

Het geoogste gras is direct geschikt als stalstrooisel of bodembedekker, maar de meeste milieuwinst valt te behalen met beton. De vezels zitten in straatmeubilair, geluidsschermen en fietspaden. Ook wordt er plastic van olifantsgras gemaakt dat biologisch afbreekbaar en composteerbaar is. En de papierindustrie is enthousiast, omdat de vezels een deel van de houtpulp kunnen vervangen. Papier van bomen kost veel meer energie en water.