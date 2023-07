Aantal vaccinaties voor Gooise kinderen gedaald: nog geen zorgen, maar GGD is wel alert

Het aantal Gooise kinderen dat het afgelopen jaar de vaccinaties heeft gehaald is afgelopen jaar gedaald. Dat meldt de regionale GGD. De regio scoort nog wel boven het landelijk gemiddelde, maar de gezondheidsdienst is wel waakzaam voor een verdere daling.

Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in 't Gooi zo'n 1 tot 4 procent lager dan een jaar geleden. Hoeveel dat precies is, is niet bekend. Dat komt omdat anonieme vaccinaties niet meer meegeteld worden.

De vaccinatiegraad zou boven de negentig procent moeten liggen, maar dat wordt niet meer bij alle vaccinaties gehaald. Over het algemeen ligt de vaccinatiegraad in de Gooise plaatsen nog wel boven de negentig procent, maar op twee locaties is het wel opletten geblazen, zegt Joek Boomsma van Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek.

Bescherming tegen ziektes

Een hoge vaccinatiegraad, die eigenlijk aangeeft hoeveel kinderen gevaccineerd zouden moeten zijn, is belangrijk om beschermd te blijven tegen infectieziekten en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen. Bij een te laag percentage groeit de kans op uitbraken, terwijl bij een percentage van boven de 90 procent ook mensen worden beschermd die niet gevaccineerd zijn.

Zo is de ziekte mazelen weer bezig aan een opmars wereldwijd, vertelt Boomsma op NH Gooi Radio.