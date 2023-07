Texelse strandtenthouder kan even opgelucht ademhalen: personeel mag blijven slapen

Mike Pellen van paviljoen Kaap Noord is afhankelijk van seizoenspersoneel. Zijn werknemers komen voornamelijk van de vaste wal en hebben daarom woonruimte op het eiland nodig. Pellen heeft ze daarom tijdelijk ondergebracht in chalets en stacaravans op een terrein aan de Vuurtorenweg. Maar dat mag van de gemeente niet. De reden: op percelen met de bestemming 'wonen en tuin' is het huisvesten van personeel niet toegestaan. De gemeente kwam met een dwangsom, en daarop stapte Mike Pellen samen met de verhuurder van de grond aan de Vuurtorenweg naar de rechter.

Die voorzieningenrechter heeft de dwangsom nu voorlopig opgeschort. Volgens de rechter zijn de belangen van de gemeente niet zwaarwegend genoeg en waren de gevolgen voor de strandtenthouder te verstrekkend. Mike Pellen heeft de rechter verteld dat hij zijn bedrijf hoogstwaarschijnlijk zou moeten sluiten als hij zijn personeel geen onderdak meer zou kunnen bieden. De rechter gaat daar deels in mee.

Klachten

Ook de rechter erkent dat het nu hoogseizoen is op Texel. "Het is spitsuur om omzet te halen." Bovendien zijn er volgens de rechter geen alternatieven voor Pellen om op korte termijn zijn personeel elders onder te brengen.

Een buurman van het terrein waar de chalets staan, heeft geklaagd over geluidsoverlast. Maar die klachten zijn volgens de voorzieningenrechter niet zwaar genoeg en het oordeel is dat het hier niet om structurele overlast gaat, maar om incidenten. Bovendien heeft Pellen tijdens de rechtszaak aangegeven dat hij zijn werknemers zal aanspreken op het gedrag en zo nodig ook maatregelen zal nemen als hij daarop zou worden gewezen.