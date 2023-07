VVD Haarlem wil referendum betaald parkeren bij komende landelijke verkiezingen

De VVD Haarlem wil van de nood een deugd maken. De val van het kabinet biedt een uitstekende kans om mee te liften op de landelijke verkiezingen die in november gehouden moeten worden. Dan kunnen Haarlemmers direct een parkeerreferendum invullen, is de strekking van een motie die gisteravond bij de gemeenteraadsvergadering is ingediend.

De twee Haarlemmers die het referendum aanvroegen, samen met ondertussen een steeds groter wordende groep sympathisanten, komen volgende week in ieder geval bijeen om voorbereidingen te treffen. Ze willen dat het plan om betaald parkeren in een tiental wijken in te voeren, getoetst wordt.

Dan moet de Haarlemse gemeenteraad wel op een eerder genomen besluit terugkomen. De meerderheid van de raad wil geen referendum, omdat het zou gaan over tarieven. Daarover heeft de burger geen zeggenschap. Ook is de invoering van betaald, of zoals het officieel heet gereguleerd parkeren, nodig om de toegankelijkheid op bijvoorbeeld stoepen voor minder validen te verbeteren. In veel Haarlemse buurten worden auto's met één kant op de stoep geparkeerd.

'Ten halve gekeerd'

De rechter heeft in een eerste uitspraak in de juridische procedure die is aangespannen, deze argumenten van tafel geveegd. Het afwijzen van het referendum is volgens de rechter onvoldoende onderbouwd door de gemeenteraad. Nu buigt een bezwarencommissie zich over deze kwestie. Maar volgens VVD-fractievoorzitter Peter van Kessel hoeft dat niet afgewacht te worden en kan Haarlem zich dan beter ook 'ten halve keren'.

De motie van de VVD wordt komende donderdag in stemming gebracht in de gemeenteraad. De kans is klein dat de coalitiepartijen dit ook een goed plan vinden, omdat ze tot nu toe stellig zijn geweest dat het parkeerbeleid niet een onderwerp is waarover de burgers over mee mogen beslissen.

De groep Haarlemmers die zich inzet om toch een referendum over het betaald parkeren van de grond te krijgen, komt volgende week dinsdag bijeen. Zij zetten de voorbereidingen door.