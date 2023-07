Bewolking en gematigde temperaturen verwacht in Velsen-Noord

Goedemorgen Velsen-Noord! Het ziet ernaar uit dat we vandaag een bewolkte dag tegemoet gaan. In de vroege ochtend blijft het kwik steken op zo'n 17 graden, maar rond 06:00 uur zal de temperatuur iets stijgen naar 18 graden. Naarmate de ochtend vordert, verwachten we een lichte temperatuurstijging met omstreeks 07:00 uur een temperatuur van 19 graden en om ongeveer 08:00 uur bereiken we de grens van 20 graden. Deze temperatuur houden we aan tot ongeveer het middaguur. Rondom het middaguur is er geen verandering in zicht, dus verwacht nog steeds bewolking met temperaturen rond de comfortabele grens van 20 graden. Dit patroon blijft gedurende de hele middag stabiel. In tegenstelling tot eerder op de dag zal tegen het einde van de namiddag, rondom klokslag 17:00 uur, er een kleine daling plaatsvinden waarbij we teruggaan naar een koelere temperatuur van ongeveer 19 graden. De avond brengt geen grote verandering als het gaat om onze bewolkte hemel en lijkt op weg te zijn naar een rustige nacht met temperaturen die dalen tot ongeveer 18 graden tot aan middernacht. Over het algemeen kunt u rekenen op gematigde temperaturen variërend tussen de aangename grenzen van maximaal 21 en minimaal 17 graden voor deze dag in Velsen-Noord. Verwacht veel wolken en houd uw paraplu bij u voor eventuele verrassingen!