Eindelijk heeft Zandvoort z'n schipbreuk: museum verguld met schilderij

Vanmiddag werd het schilderij onthuld en daar was wethouder Gert-Jan Bluijs mee verguld, vooral omdat het 'de historie van Zandvoort' vertelt. Bluijs: "Iedere Zandvoorter kent het verhaal van dit schip. Als het helder weer is en héél laag water zijn ter hoogte van paal 70 (strandtent Tijn Akersloot, red.) zelfs delen van het wrak zichtbaar."

Schipbreuk

Anne Marion Cense is niet specifiek naar dít kunstwerk op zoek geweest. Wel was er haar veel aangelegen een schilderij van een schipbreuk naar het museum te halen omdat deze nog ontbrak in de collectie. En dat terwijl in de negentiende eeuw tal van schepen vergingen voor de kust van Zandvoort.

Vuurzee

Volgens de overlevering woei het ongenadig hard die eerste januari dag van 1880. Daartegen was het onder Engelse vlag varende schip, met zevenduizend vaten petroleum onderweg van New York naar Rotterdam, niet bestand. Een dag nadat het was vastgelopen, vloog het schip, in de volksmond bekend als 'de Olieman', in brand. Er was letterlijk sprake van een vuurzee. De mannen van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij voeren met spoed uit en lukte het alle zeventien schipbreukelingen te redden, onder wie de kapitein, zijn vrouw en hun kindje.

Geromantiseerd

"Als je kijkt naar de lucht en het schip, is het bijna een hemels tafereel", zegt Bluijs. "En ook een beetje geromantiseerd." Anne Marion Cense knikt. "Daar stond Dommersen immers om bekend", zegt de kunsthistoricus.

De onthulling van het doek is een voorbode van latere tentoonstellingen in Zandvoorts Museum: de expositie Zeeschilders (vanaf 8 september) en een tentoonstelling ter gelegenheid van tweehonderd jaar KNRM (september 2024).