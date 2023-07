Amsterdams oud-partycentrum gekraakt: "We nemen wat we nodig hebben"

De krakers zijn rond en in het gebouw gaan zitten. De politie is aanwezig en staat op dit moment nog buiten het pand. "We zijn in gesprek met zo'n twintig man en zijn nog niet naar binnen geweest. We wachten de situatie voor nu nog even af, maar willen straks wel even naar binnen om te kijken of er sprake is van leegstand", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Statement

Op de trap van het pand heeft de groep krakers een spandoek gehangen met daarop de tekst 'Onverklaarbaar Bewoond'. In hun statement stellen zij dat 'de gemeente en projectontwikkelaars een prima gebouw zeven jaar lang leeg hebben laten staan'.

"En nu willen ze het gebouw vernietigen om er onbetaalbare yuppenflats te bouwen. Deze nieuwe wijk die ze willen bouwen, het marktkwartier, wordt voor de meesten onbetaalbaar en zal de prijzen voor de rest van de wijk opdrijven", klinkt het statement.

"We gaan niet wachten tot er op magische wijze betaalbare woningen verschijnen. We nemen wat we nodig hebben, door dit gebouw te kraken creëren we direct een thuis en een ruimte die de buurt ten goede komt in plaats van deze te verscheuren."