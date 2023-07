Poly velde minstens driehonderd bomen in Beverwijk: herstel kost dertig jaar

"Ik werk tien jaar als boombeheerder in Beverwijk maar zoiets heb ik nog nooit gezien, dit is uniek, ik vind dit verschrikkelijk" zegt een aangeslagen Ton Zuidervaart. Een paar dagen na storm Poly wordt duidelijk hoe ernstig de schade is. Het kost maanden voordat alle omgewaaide bomen zijn opgeruimd, maar het duurt nog zeker dertig jaar tot de schade niet meer zichtbaar is en de nieuwe aanplant volgroeid is.

Volgens gemeentelijke boombeheerder kan de schade oplopen tot ruim anderhalf miljoen euro. "Ik ben een bomenman", zegt Zuidervaart, terwijl hij om zich heen kijkt. "Een derde van het park is weggevaagd, dit raakt mij onwijs, daarvoor word je geen boombeheerder".

Hij coördineert de opruimwerkzaamheden in Beverwijk. Het opruimen van omgewaaide bomen in parken en plantsoenen neemt nog maanden in beslag. En daarna zijn deskundigen nog eens maanden bezig met het inventariseren van niet direct zichtbare schade.

Boom voor boom

Zuidervaart legt uit dat ook bomen die niet omgewaaid zijn bekeken moeten worden op verborgen schade. Pas over een paar maanden wordt duidelijk hoeveel bomen Poly de gemeente Beverwijk werkelijk gekost heeft. "Er kan sprake zijn van lengtescheuren die maken dat de boom instabiel is, dat zijn tijdbommetjes die kunnen alsnog omwaaien", aldus de boombeheerder.

In het najaar trekt hij op de fiets of lopend Beverwijk in om iedere boom te bekijken op schade. Gevraagd naar de schade in euro's hoeft hij niet lang na te denken: "De vorige storm in 2015 veroorzaakte een schade van ongeveer zes ton, de schade van Poly is zeker drie keer zo groot" aldus Zuidervaart.

Park Westerhout is tot nader bericht gesloten. Eerst moeten deskundigen bekijken wat de schade is en of er gevaar voor wandelaars is.