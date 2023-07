Blaricummer Kiam Ros (8) de allersnelste van de wereld: "Als Kiam finisht is de rest pas halverwege"

Blaricummer Kiam Ros is pas acht jaar oud, maar heeft nu al twee wereldtitels op zijn naam staan: de jonge atleet is de allersnelste op de 600 en 1.000 meter hardlopen. Het maakt hem het snelste achtjarige jongetje ter wereld, al wordt dat nog niet erkend door de atletiekunie. "Maar het is wel een enorm knappe prestatie", zegt vader Christian.

Gitta Hekman

Kiam wordt over ruim een week negen jaar en had voor zijn verjaardag maar één wens: het record op de 1.000 meter. Dat lukte hem afgelopen week. Met 3:07.72 minuten mag hij zich de allersnelste noemen. Als kers op de taart verbrak hij een paar dagen later onverwacht ook record op de 600 meter, dat al op zijn naam stond. Met 1:45.14 minuten blijft hij ook daar de snelste. Een officieel wereldrecord is het niet, al is dat wel een formele kwestie. De atletiekunie registreert records namelijk pas voor atleten vanaf twaalf jaar. Dat er echt niemand sneller is, weet Kiam wel zeker: hij staat bovenaan de zogeheten 'best performance'-lijst. Een internationale lijst van de zestig meest vooraanstaande atletieklanden die al vanaf vijf jaar looptijden bijhoudt die tijdens wedstrijden gelopen worden.

"Voor ons is het vooral belangrijk dat Kiam plezier er in blijft houden, sportief bezig is en lekker kind kan zijn" Vader Christian Ros

Buitenlandse interesse De snelle tijden vestigen ondertussen de internationale aandacht op de jonge Blaricumse atleet. "We zijn al gebeld door trainers uit Engeland en België, waar de snelle tijden heel serieus worden genomen. Vanuit de Nederlandse bond hebben we helaas niets gehoord. Zij nemen het record nog niet serieus. Dat is erg jammer. We vinden het allemaal erg jammer dat ze het zien als 'prestatie onder hobbyisten'", vertelt vader Christian. Tekst gaat door onder de foto.

Gert-Jan den Besten fotografie