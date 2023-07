Boom blokkeert al vijf dagen straat in Amsterdam-Zuidoost: "Het duurt wel wat lang"

Het gaat om een eenrichtingsweg. Verkeer kan de straat nog wel vanaf de andere kant in, maar moet dan achteruitrijden. "Ik begrijp het niet helemaal, want de vuilnisauto had er vrijdag natuurlijk ook last van", vertelt een buurtbewoner. "Dus het duurt wel wat lang."

"Die woensdag heeft mijn zoon gelijk een melding gemaakt. Er is tot op heden niks gebeurd", zegt een bewoner die recht op de boom kijkt. Een ander: "Volgens mij is er al door meerdere buurtbewoners gebeld. Het kan denk ik wel het wat sneller, het is maar één boom." Niet iedereen baalt van de blokkade. "Ik heb geen last van racende auto's en motoren. Ik vind het zo fijn. Nu heb ik rust", stelt een bewoner.

Reactie woordvoerder stadsdeel Zuidoost

"Het is druk met meldingen over omgevallen bomen, maar omdat deze boom heel ongelukkig ligt had deze melding met voorrang behandeld moeten worden. Op de een of andere manier is deze melding niet naar voren gekomen. Het signaal is nu alsnog doorgegeven, door mij. De boom wordt uiterlijk morgenochtend weggehaald. Of de boom terug wordt geplant op dezelfde plek is afhankelijk van een aantal factoren, dat is nu nog niet te zeggen."