OM eist tot achttien jaar cel voor doden pakketbezorger, verdachten zwijgen over motief

Twee bejaarde mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het doodschieten van een 23-jarige Amstelveense pakketbezorger hoorden vandaag tot 18 jaar cel tegen zich eisen. De pakketbezorger werd op 12 april 2021 dood gevonden in een bestelbus in Amsterdam-Noord.

De verdachten zwijgen tot nu toe over het motief, maar de familie denkt dat het met eerwraak te maken heeft en zei in de rechtbank dat Anas al langer werd bedreigd. De familie zegt gebroken te zijn door de moord. Anas' broer en moeder hebben er psychische klachten aan overgehouden.

In het voorjaar van 2022 werden de 73-jarige verdachte met de Israëlische en Litouwse nationaliteit (Zeev J.), en 72-jarige verdachte met de Israëlische en Poolse nationaliteit (Lech T.) aanhouden. Telefoongegevens van de verdachten lieten zien dat zij het slachtoffer en zijn vriendin al geruime tijd in de gaten hielden.

De politie kwam de verdachten op het spoor, doordat de broer van het slachtoffer direct na zijn verdwijning een GPS tracker onder zijn bestelbus vond. De gebruiker van de telefoon waar de tracker contact mee had gemaakt werd opgespoord. Hij bleek deze ná de moord te hebben gekocht bij een belwinkel in Amsterdam-Noord. Op camerabeelden was te zien wie de telefoon daar een dag eerder hadden ingeleverd: de twee bejaarde verdachten.

"De verdachten hebben - zonder aanwijsbare reden - met hun handelen een abrupt einde gemaakt aan het leven van het pas 23 jaar jonge slachtoffer. Hiermee is onherstelbaar leed veroorzaakt voor iedereen die hem lief heeft gehad. Zijn ouders moeten verder zonder hun kind, de gezinsleden zonder hun broer, zijn vriendin zonder haar partner en zijn vrienden zonden hun vriend", sprak de officier vandaag in de rechtbank van Amsterdam.

Het OM heeft verschillende straffen tegen de bejaarde verdachten geëist, omdat uit het politieonderzoek blijkt dat zij een iets andere rol hebben gehad. De 72-jarige verdachte zou zich vooral bezig hebben gehouden met het observeren van het slachtoffer en het gebruik van verschillende huurvoertuigen, trackers en telefoons.

De politie heeft niet vast kunnen stellen dat hij betrokken was bij de daadwerkelijke moord, maar het OM rekent hem wel aan dat hij 'de aanmerkelijke kans' heeft aanvaard dat het slachtoffer zou worden doodgeschoten. Tegen hem is daarom 14 jaar cel voor medeplichtigheid geëist.

Lichaam in bus getild

De 73-jarige is volgens de politie tijdens de moord wél op de plaats delict geweest. "Hij heeft de locatie doorgegeven aan de latere schutter, hij heeft het lichaam in de bus getild en de bus naar Amsterdam-Noord heeft gereden." Dat blijkt uit DNA-sporen op de kleding van het slachtoffer, zijn eigen verklaring en een opgenomen gesprek. Tegen deze verdachte is 18 jaar cel geëist. Over twee weken wordt uitspraak gedaan in de zaak.