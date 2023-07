Tijdelijk stadsstrand voor Enkhuizen, dat nog wel even moet wachten op kustboog

In navolging van Hoorn heeft nu ook Enkhuizen een nieuw stadsstrand. Een tijdelijke welteverstaan, die dienst doet totdat de kustboog bij het Enkhuizerzand is aangelegd. Die moet aan het einde van 2025 klaar zijn.

"Een behouden zwemtocht", wenst EuroParcs-directeur Andries Bruil de gebruikers bij de openingshandeling. In een paar weken tijd is een heus stadsstrand uit de grond gestampt bij Enkhuizen. Het resultaat mag er zijn, de Enkhuizers én recreanten van verderop kunnen lekker in het open water terecht.

Een jonge bezoekster met spierwit haar vermaakt zich al direct uitstekend. Eerst in het zand, later - voorzichtig - in het water. Wethouder Jan Franx ziet het allemaal tevreden aan. "Ik denk dat Enkhuizen dit verdient. Van het kleine strandje was bijna niets meer over. Ik vind dat Enkhuizen een kwalitatief een goed strand moet hebben. Die gaan we straks krijgen en om de mensen alvast te laten wennen, hebben we nu eerst gekozen voor dit."