Schrik na explosie in flatgebouw Amsterdam Nieuw-West: "Ik heb mazzel gehad"

De schrik zit er goed in bij de bewoners van een flatgebouw aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam. Zondagavond ontplofte een explosief op de tweede verdieping. Iedereen is weer terug in zijn woning, maar de schade van de explosie en de brand die daarna woedde, is nog goed te zien.

De zwartgeblakerde muren in de hal van de tweede etage, de ruit die uit een galerijdeur is geblazen en de brandlucht laten de gevolgen van de explosie nog zien. Volgens meerdere flatbewoners gaat het om een gerichte actie op een man die op de tweede etage woont. Een 83-jarige buurman staat in zijn deuropening. "Ik heb mazzel gehad, ja", zegt hij. "Vroeger zaten hier van die kartonnen deuren in, daar ram je zo doorheen. Had ik daar gestaan, dan had het me omver geblazen."

'Bom neergegooid'

De politie heeft na de explosie twee verdachten aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit Amsterdam en een minderjarig meisje uit Diemen. Beiden zitten nog vast. Vijf mensen hadden rook ingeademd en zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Twee personen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de 83-jarige buurman had rook ingeademd. De brand woedde voor zijn deur. "Ze gooiden een bom neer", blikt hij terug. "Misschien een fles benzine met rotzooi. Maar nee, het was niet voor mij bedoeld. Ik doe geen vlieg kwaad. Ik woon hier al 25 jaar, de deur gaat achter mijn kont dicht. Ik ga naar binnen en ze zien me helemaal niet."

Geen deur

Die deur werd gisteren nog door de brandweer opengebroken. De hulpdiensten wisten niet zeker of hij zijn woning uit was. Een tijdelijke deur werd gisteravond nog niet geplaatst en dus had de man een slapeloze nacht. "Als er geen deur inzit, ga ik niet naar bed."



Huisvester ASR Real Estate laat weten dat er een nieuwe deur inkomt en de schade op de galerij de komende dagen wordt hersteld. Ook zijn er gisteravond hotelovernachtingen aangeboden, maar daar is volgens de woordvoerder niet door iedereen gebruik van gemaakt.