School in Amsterdam-Buitenveldert ontruimd na poging tot inbraak met zwaar vuurwerk

De politie kreeg rond 00.50 uur een melding van de poging tot inbraak. Ter plaatse bleek dat er een explosief was gebruikt. Vanochtend vond politie zwaar vuurwerk dat nog niet ontploft was bij de school en besloot te ontruimen.

Er zijn nog geen verdachten in beeld, maar eerder op de avond zijn er volgens een woordvoerder van de politie wel verdachte personen in de buurt van de school gezien.

Meer incidenten

De politie heeft in de afgelopen 24 uur de handen vol gehad aan explosies in de stad. Naast het incident bij de school in Buitenveldert was er een explosie bij een portiekwoning in de Kolenkitbuurt en een plofkraak bij een hardwarewinkel aan de Ceintuurbaan. Gisteravond vielen er twee gewonden bij een explosie in een flatgebouw aan de Staalmeesterslaan.