Einde tijdperk Rutte kan op veel steun rekenen bij kiezers in VVD-bolwerk Laren

Larense VVD-stemmers zien het vertrek van minister-president Rutte als de enige uitweg die er nog mogelijk was. Vanochtend maakte de premier bekend te stoppen als partijleider. En dat nieuws kan in Laren, een echt VVD-bolwerk, rekenen op positieve reacties, ziet verslaggever Suzette Nesselaar.

De VVD is al jaar en dag de grootste partij in het Gooise Laren. Bijna 40 procent van de stemgerechtigden stemden in 2021 op de VVD. In 2017 was dat 47 procent.

"Ik zet alle ballen in op Pieter Omtzigt, die kunnen we denk ik wel vertrouwen", zegt een van de VVD-stemmers nu. Hij is niet de enige, want iedereen die NH vandaag voor de camera krijgt, is het ermee eens dat tijdperk Rutte nu over is.