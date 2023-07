Iryna en Karyna uit Oekraïne geven elkaar het jawoord: "Van de hel in de hemel beland"

Bijna anderhalf jaar geleden moesten ze vluchten voor hun leven vanuit de stad Charkiv in Oekraïne. Nu beginnen Iryna en Karyna aan een nieuw leven: ze zijn afgelopen week getrouwd. "We belanden van de hel in de hemel", zegt Karyna.

De twee geliefden zijn allebei 34 jaar oud. Toen Rusland eind februari vorig jaar hun land binnenviel, twijfelden Iryna en Karyna geen moment. Ze stapten met hun dochter Nina en kat Runa in de auto. Via de Nederlandse werkgever van Iryna kwamen ze een paar dagen later in Haarlem aan. Ze konden direct terecht in een woning in de Vijfhoek.

Karyna: "We kwamen eigenlijk van de hel in de hemel terecht. De buren hadden onze woning in Haarlem al helemaal ingericht. Vluchten en iedereen achterlaten was erg moeilijk, maar de ontvangst gaf ons zoveel positieve energie."

Vrijheid

De twee vrouwen zijn hier niet alleen veiliger dan in hun thuisland. Ze zijn ook vrijer, zegt Karyna. "Hier kunnen we onszelf zijn. We mogen laten zien dat we van elkaar houden, dat is in Oekraïne niet altijd het geval. Trouwen is daar al helemaal niet weggelegd voor mensen van hetzelfde geslacht. We kunnen het zelf nog niet geloven, maar we zijn gewoon getrouwd!"

Vorige week maandag trouwden Karyna en Iryna voor de wet in het stadhuis van Haarlem. Vrijdag deden ze dat nog eens dunnetjes over op Landgoed Duinlust in Overveen. Sponsoren zorgden voor de locatie, de bloemen en de bruidstaart. De Haarlemse fotograaf Hélène Wiesenhaan legde het feest vast.