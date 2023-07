Mussen vallen dood van het dak, maar Gooise afvalophaler werkt al aan 'kerstbomenplan'

Terwijl iedereen (bijna) in de vakantiemodus raakt en de temperaturen zomers zijn, komt de Gooise afvaldienst met de mededeling dat de inzameling van de kerstbomen begin komend jaar net iets anders verloopt dan in de afgelopen jaren.

Deze mededeling voelt nu als een enorme ver-van-mijn-bed-show, maar het gaat hier om een gevalletje 'belofte maakt schuld'. Voor de zomer moest de GAD namelijk met meer tekst en uitleg komen over hoe kerstbomen straks opgehaald gaan worden. Dat kwam mede door de problemen die er de laatste twee jaar waren met het ophalen van de afgedankte bomen.

Eén ophaalronde

Volgens een GAD-woordvoerder is de werkwijze begin januari van het nieuwe jaar eigenlijk exact hetzelfde als met de kliko's. In de ochtend breng je de boom naar de hoek van de straat, zodat het voor de ophaalploeg een koud kunstje is de bomen mee te nemen in de wagen.

Houd tegen die tijd goed de inzameldag op de kalender van de afvaldienst in de gaten, is het advies. Want het is wel zo dat de GAD maar één ophaalronde doet. Tot voor 2023 kwam de Gooise afvaldienst vaker langs, maar de ervaring van begin dit jaar leert dat maar één keer langsgaan 'geen problemen heeft opgeleverd'.

Centrale inzamelpunten

"Dat is net zo efficiënt gebleken", aldus de zegsvrouw. "En er blijft altijd wel een boom liggen, of je nou één of acht rondes doet. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de regio leeg te rijden en dat doen we nu met centrale inzamelpunten in de straat", luidt verdere uitleg.

De proef waarbij clubs in 't Gooi een centraal inzamelpunt waren voor de buurt of hun leden, waardoor zij ook nog wat geld konden verdienen voor de verenigingskas, is van de baan. Uit de evaluatie van maart bleek dat de afstand om de boom van het huis naar de desbetreffende vereniging te brengen soms te groot was.

Hetzelfde doen

Volgend jaar geen proefgebieden, maar wel kunnen clubs die toch op deze manier een bijdrage willen leveren aan de kerstboominzameling zich melden bij de GAD. "In de hele regio gaan we nu hetzelfde doen."

De kans dat deze mededeling na een half jaar allang weer is vergeten is groot. Dat realiseren ze zich bij de GAD uiteraard ook. De Gooise dienst trekt lering uit begin dit jaar. Dat bomen bleven liggen in straten die onderdeel waren van het proefgebied, bleek lang niet bij alles en iedereen bekend. Dat leidde tot verraste en verontwaardigde reacties. Als het weer tijd is voor kerstbomen, komt er daarom een uitgebreide informatiecampagne.