CDA-leider over zijn vertrek: "Ik doe dit voor Alkmaar"

De partij laat boeren in de steek en voert vooral de ideeën van D66 uit, is Postma's analyse. "Maar ik ben geen wegloper, dus ik heb hier lang over gedaan. Ik heb ook al 39 jaar deze winkel. Ik zit al bij 44 jaar bij het muziekkorps. Weglopen past niet bij mij."

Het is duidelijk: zijn besluit is niet in een opwelling genomen. "Ik loop hier al heel lang mee", vertelt hij. "Ik kan me steeds minder vinden in wat het CDA landelijk doet. En ik ben er eerlijk gezegd ook wel klaar mee om dat steeds te moeten verdedigen."

Mediapartner Alkmaar Centraal spreekt Postma in zijn winkel aan de Laat, samen met de oprichter en leider van BAS, Ben Bijl. Hij verwelkomt Postma graag in zijn partij. "Een heel betrokken raadslid", zegt Bijl over zijn nieuwe aanwinst. "Bij BAS is iedereen welkom", vult Postma aan. "Zo voelt het. Bas is open, eerlijk, duidelijk en transparant. Schrijf dat maar op."

"Wij kunnen ons echt druk maken om een pleintje in Huiswaard dat al meer dan veertig jaar niet onderhouden is"

Nu hij de knoop heeft doorgehakt, valt er iets van zijn schouders, merkt Postma. "Het voelt bevrijdend. Ik kan me nu weer helemaal richten op de stad, de gemeente. Het gaat mij om de lokale politiek. Ik doe dit voor Alkmaar."

Politiek van onderuit

En met dat verhaal wist hij ook bij Bijl een gevoelige snaar te raken. "BAS ziet zeker ook de grote thema's, maar het lokale, dat typeert ons wel", bevestigt Bijl. "Wij kunnen ons echt druk maken om een pleintje in Huiswaard dat al meer dan veertig jaar niet onderhouden is. We zijn politici die van onderuit komen."



Het vertrek van Postma uit 'zijn' CDA zorgt voor enige teleurstelling binnen de fractie, zegt hij. "En er zijn ook wel negatieve reacties. Dat mag. Het is een vrij land. Maar wat me opvalt is dat heel veel mensen dit begrijpen."

Geen lijsttrekker

Met BAS kiest hij naar eigen zeggen voor een partij die groeit en dynamisch is. Daar liggen voor Postma ook kansen. "Zeker", stemt Bijl in. "De partij verandert. Het moet ook wat minder Ben Bijl worden, wat meer BAS. Want bij de volgende verkiezingen ben ik geen lijsttrekker meer hoor. Dat mag je wel opschrijven ja."