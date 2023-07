Verdachte (43) aangehouden om het leven brengen 34-jarige Jody twintig jaar geleden

In de coldcasezaak van de om het leven gebrachte Ecuadoriaanse Jody (34) heeft de politie vorige week een 43-jarige verdachte aangehouden. De recherche kwam de man op het spoor via een DNA-verwantschapsonderzoek.

Het levenloze lichaam van Jody werd iets meer dan twintig jaar geleden, op 23 juni 2003, gevonden in de bosjes bij Sportpark Spieringhorn aan de Seineweg in Amsterdam Nieuw-West. Jody was een transgendervrouw uit Ecuador die in Amsterdam werkte als sekswerker. Ze verbleef illegaal in Nederland.

Mes

In de buurt van de plek waar Jody gevonden werd, vond de politie onder meer een slagersmes waarmee ze is verwond. Jody bleek uiteindelijk door verwurging om het leven te zijn gekomen. Het lukte de recherche nooit om een verdachte aan te houden. Tot eerder deze maand, toen de politie na een DNA-test een 43-jarige man op het spoor kwam.

De test werd al in 2014 uitgevoerd, maar leverde toen geen resultaat op. Doordat er in de tussentijd nieuwe technieken zijn ontwikkeld, lukte het nu wél om een match te krijgen. "Een doorbraak in het onderzoek", aldus de politie.

Getuigenoproep

De recherche komt nog altijd graag in contact met mensen die vlak voor de vondst van het lichaam iets hebben gezien. Dat kan via 0800-6070 of (anoniem) via 0800-7000.