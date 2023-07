Achtstegroepers vertonen na corona nog steeds musicals in Caprera: "Leuk voor kinderen én ouders"

Het zal een afscheid worden om nooit meer te vergeten. Voor de achtstegroepers van de Aerdenhoutse Vondelschool, de Sint Theresiaschool in Bloemendaal en de Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid. Ze houden hun musicaluitvoeringen komende dagen namelijk in openluchttheater Caprera. Met 'dank aan' het coronavirus.

"Het is hartstikke leuk, er hangt daar een ontzettend goede sfeer. De kinderen hebben er ook heel veel zin in", vertelt Natascha Beets van De Vondelschool in Aerdenhout. Ze is management-assistent binnen de school. "We doen de musical nu voor het derde jaar bij Caprera."

'Door corona de musical van binnen naar buiten'

Tijdens corona kregen meer basisscholen in de omgeving van Caprera de mogelijkheid om daar hun musicals uit te voeren. Een stuk veiliger, zo in de buitenlucht. De Vondelschool beviel dat zo goed, dat ze ermee door wilden gaan. "Normaal houden we de musicals in theater De Luifel in Heemstede. Ik wil niet zeggen dat we daar nooit meer zullen komen, maar zolang het in Caprera mogelijk blijft, dan kiezen we daar natuurlijk voor", aldus Beets. Uiteraard moeten de scholen wel wat aan huur betalen.

De leerlingen van groep acht zijn de afgelopen tijd één keer in Caprera geweest om even 'te voelen' hoe het is om op het podium te staan. Morgenavond moeten ze dan echt aan de bak. Voor hun families, die lekker op de grote tribune kunnen zitten. "Ze hebben de generale repetitie inmiddels een paar keer gedaan voor de andere klassen. De liedjes hebben ze ook nog een keer extra gerepeteerd voor de kleuterklassen. Ze hebben er allemaal ontzettend veel zin in en hebben ook de decors en rekwisieten zelf gemaakt."

