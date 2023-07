Hartproblemen voor oud-Volendam speler Noah Fadiga leiden tot gedwongen vertrek

Noah Fadiga heeft vervelend nieuws moeten ontvangen over zijn gezondheid. De 23-jarige rechtsback, die in het verleden voor FC Volendam speelde, kampt met hartproblemen. Vanwege de strenge regels in Frankrijk, zal hij zijn carrière ergens anders moeten voortzetten.

Fadiga speelde in het seizoen 2019/20 voor FC Volendam. Hij werd destijds voor één seizoen gehuurd van Club Brugge. Inmiddels is de international van Senegal via Heracles Almelo neergestreken bij Brest. Daar kan hij zijn carrière niet meer voortzetten.

Na een onregelmatige hartslag vond een onderzoek plaats. De cardioloog oordeelde dat Fadiga zijn carrière zonder verhoogde risico's kon blijven voetballen. De Franse nationale voetbalbond heeft echter een 'zero tolerance' beleid. Daardoor kan Fadiga wel blijven voetballen, maar de regels in Frankrijk staan het niet toe om in de Ligue 1 te spelen.

"Het medische advies van de arts steunt mij in het geloof dat ik kan doorgaan met mijn grote passie; mijn voetbalcarrière'", schrijft Fadiga op zijn Instagram-pagina. "Ondertussen train ik door bij mijn fitnessteam. Ik ben top fit en super gemotiveerd."