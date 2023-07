Man met schotwond meldt zich op Amsterdams politiebureau na schietpartij

De schietpartij werd rond 23.30 uur bij de politie gemeld door iemand die meerdere schoten had gehoord. Ter plaatse trof de politie geen verdachte aan. Wel zijn er kogelhulzen aangetroffen.

Schotwond

De man met de schotwond meldde zich een kwartier later op het politiebureau, hij is later naar het ziekenhuis overgebracht. Een politiewoordvoerder geeft aan dat hij buiten levensgevaar is.

De politie ziet de man voorlopig als het vermoedelijke slachtoffer van de schietpartij. Helemaal zeker van een verband is de recherche nog niet. Daarvoor willen ze het slachtoffer eerst kunnen spreken en dat is op dit moment nog niet gebeurd.

Om meer over de schietpartij en de aanleiding ervan te weten te komen, zegt de recherche graag in contact te komen met mensen die meer hebben gezien. Mensen die meer informatie hebben, kunnen de politie via 0900-8844 bereiken.