Omrijden geblazen: A9-oprit Stadshart richting Schiphol komend weekend verplaatst

Van de oprit zelf kun je het hele weekend geen gebruikmaken. In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 juli wordt de oprit (richting Schiphol) van 23.00 uur tot 5.00 uur afgesloten. Vrijdagavond gaat de oprit om 20.00 uur opnieuw dicht. Deze afsluiting duurt dan tot maandag 17 juli 5.00 uur.

Rijkswaterstaat adviseert verkeer uit Amstelveen om oprit 5 aan de Zuidkant (richting Amsterdam/Utrecht) te nemen en vervolgens bij afrit Ouderkerk aan de Amstel om te keren.

Zaterdagnacht helemaal dicht

Maar let op: in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juli is de A9 vanaf knooppunt Holendrecht tot en met afrit 6 Aalsmeer helemaal afgesloten. Die afsluiting duurt van 1.00 tot 9.00 uur. Vakantiegangers die onderweg zijn naar Schiphol en ander verkeer worden die nacht omgeleid via de A2 en A10.

Het verkeer wordt, om plaats te maken voor de noordelijke bak van de verdiepte ligging, nu al over een bypass geleid. De Noordelijke bak moet in het voorjaar van 2025 klaar zijn. Dan wordt de bypass verplaatst en wordt de Zuidelijke bak aangelegd. In 2027 moet de vernieuwde A9 klaar zijn.