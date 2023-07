Stadsfestival Hilversum bloedheet, maar: "Het was een groot succes"

Het stadsfestival Hilversum dit weekend was warm, maar ook een groot succes. Het Hilversumse Marktplein stond stampvol voor een dag vol optredens. Jochem Winterwerp, organisator van het festival kijkt enorm tevreden terug op een geslaagde eerste editie van het feest voor en door Hilversummers.

Het stadsfestival beleefde afgelopen zaterdag haar vuurdoop. Liefst 5.500 bezoekers kwamen op het festival - dat het begin moet zijn van een traditie - af. Op het podium stonden artiesten als Snelle, Van Velzen, Jett Rebel en Racoon.

Jochem Winterwerp, zelf muzikant en van oorsprong Hilversummer, nam het initiatief voor het eerste stadsfestival van Hilversum. “Het is uiteindelijk aan de mensen zelf om het feestje te maken”, zegt Winterwerp, “Het was spannend om te organiseren, maar het is allemaal super gegaan en zowel bezoekers als artiesten en de gemeente Hilversum vonden het een geweldig feest”.

Bekijk hier een korte sfeerimpressie van het festival. Tekst gaat door onder de video.