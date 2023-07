Politie jaagt nu op rellende hooligans bij station Alkmaar

Op video's van de vechtpartij is te zien hoe minimaal één persoon van de aanrennende groep knock out wordt geslagen en daarna bewusteloos wordt meegesleept. Ze stuiven de Stationsbuurt in.

Aan het einde van de Conference League-wedstrijd AZ - West Ham United breken rellen uit . Hooligans stormen van de tribune, duwen een hek om en gaan andere supporters te lijf. 24 mannen uit de regio Alkmaar zijn veroordeeld. Een zaak loopt nog. In zeven zaken gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

In andere video's is een bebloede man te zien die daar dan wordt achternagezeten door anderen. Er wordt die middag niemand opgepakt. De politie is 'te laat', zo klinken kritische geluiden. Terwijl er al lang en breed geluiden waren dat er rivaliserende groepen naar Alkmaar zouden komen.

Telefoontje of brief van de politie

Er was wel degelijke rekening gehouden met escalatie, zo licht burgemeester Anja Schouten later in een gesprek toe, alleen was deze 'aanstormende groep' niet met de trein zoals ingecalculeerd, maar in verschillende busjes en om de hoek afgezet. Waar vandaan precies is nooit bekendgemaakt.

Blijkbaar loopt er nu toch een onderzoek naar de ongeregeldheden op de Stationsweg: meerdere mannen hebben afgelopen week een telefoontje of brief gehad dat ze zich moeten melden bij de politie op verdenking van openbare geweldpleging.

