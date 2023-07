Klok van de Noorderkerk staat stil door blikseminslag

De klok van de Noorderkerk staat door een blikseminslag in de klokkentoren sinds gistermiddag vijf over vijf stil. Aan het eind van de middag trok een zware onweersbui over de stad, waarbij verspreid door de stad meerdere blikseminslagen waren.

Anderhalf uur voordat er een dienst in de Noorderkerk zou beginnen brak het onweer boven de stad los. "De lampen vielen opeens uit en ik hoorde een verschrikkelijk harde knal", vertelt kerkbeheerder Johannes Post. "Gelukkig kon de dienst wel gewoon doorgaan."

De schade is door bliksemafleiders beperkt gebleven. Wel is er een belangrijke schakelaar van de klokkentoren defect geraakt, waardoor de klok niet meer werkt. "Ook hapert het internet en de geluidsinstallatie in de kerk nog. Allemaal van die kleine dingen die we hopelijk vandaag of morgen kunnen oplossen", aldus Post.