'Sportieve challenge' voor alvleesklierkanker haalt ruim 50.000 euro op

Wandelen, hardlopen of fietsen om geld op te halen voor alvleesklierkanker. Dat was het doel van 115 deelnemers die afgelopen zaterdag meededen aan de 'sportieve challenge' van Deltaplan, de stichting die het evenement organiseerde. Met elkaar hebben ze zo'n 50.834 euro opgehaald.

"Het was een prachtige dag, ondanks dat het ontzettend warm was" laat een woordvoerder van Deltaplan weten. Zaterdagochtend begon de 'sportieve challenge' in Nederhorst den Berg. Met zo'n 33 graden was het behoorlijk zweten voor de deelnemers. "Het ging gelukkig allemaal goed. Iedereen heeft rustig aan gedaan."

Aan het eind van de dag hadden ze zo'n 50.134 euro opgehaald. Daar is zondag nog 700 euro bijgekomen. "We zijn ongelofelijk blij met het bedrag. Dit maakt meer wetenschappelijk onderzoek naar deze vreselijke ziekte mogelijk."

Snel onderzoek

Brenda de Wit heeft zelf alvleesklierkanker en fietste afgelopen weekend ook mee. Ze dacht dat ze daarmee vooral toekomstige patiënten zou helpen, maar nu blijkt dat een deel van de opbrengst naar een proef gaat waar zij nog aan deel kan nemen. "Ik ben de challenge ingegaan met de intentie om voor anderen te fietsen. Maar ik kan er ook zelf nog profijt van hebben. Dat is natuurlijk heel bijzonder."

Vrijdag publiceerde NH een reportage over Brenda de Wit. Bekijk die hier: