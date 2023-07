Amsterdam aA nl Sabrina en Stijn hebben het medicijn tegen kofferstress: "Het is een gat in de markt"

Simpel en doeltreffend, zo kun je het idee omschrijven van Sabrina en Stijn. Voor een paar tientjes huur je een koffer. De ene keer een kleine voor een stedentrip, en de andere keer een grote voor je hele vakantiegarderobe. En alles wordt aan huis bezorgd en weer opgehaald.

Koffers in alle soorten en maten - NH Nieuws/ Marc Ruyg

Het idee voor het bedrijf ontstond op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Sabrina zag dat met name studenten worstelen met ruimtegebrek op hun bescheiden kamers. Kamers waar nauwelijks plek is voor een ruimteverslindende koffer. En in een tijd waarin je fietsen, brommers en auto's kunt delen, bleef de reisbranche achter. "Een gat in de markt", aldus Sabrina, die zelf graag de wereld over reist. Een gat dat ze met enkele medestudenten gevuld heeft met hun gezamenlijke onderneming Switchcase. Een bedrijf, geboren in Amsterdam, maar met potentie om de wereld te veroveren. Tekst gaat door onder de foto.

Voor kleinbehuisden is een koffer een sta-in-de-weg - NH Nieuws/ Marc Ruyg

Maar een bedrijf dat koffers verhuurt moet natuurlijk wel genoeg koffers op voorraad hebben om de potentiële klanten van de juiste te voorzien. Een flinke investering die de jonge ondernemers nu niet kunnen doen. Maar een samenwerking met een gerenommeerd koffermerk moet ervoor zorgen dat er altijd voldoende koffers zijn. Nicolette Steenstra, docent economie aan de HvA, is enthousiast over het ondernemingsplan van haar leerlingen. Vooral omdat het goed aansluit bij de wereld van studenten met veel reislust en kleine kamers. Bij diezelfde studenten ziet ze echter ook veel behoefte aan 'spullen'. Het idee van een deeleconomie waarbij gebruik belangrijker is dan bezit, ziet ze niet terug bij de studenten. Tekst gaat door onder de foto.

Koffers kun je ook huren - NH Nieuws/ Marc Ruyg

Voor Sabrina en Stijn geen reden om te twijfelen aan hun bedrijf. Uit de marktverkenning die zij gedaan hebben zien ze juist veel belangstelling voor kofferhuur. En hoewel het idee goed is, is dat nog geen garantie voor succes. Docent Nicolette ziet het merendeel van de studentenbedrijven al snel sneuvelen. Slechts 1 procent van deze starters bestaat na 3 jaar nog steeds. Geld is meestal het struikelblok voor de jonge ondernemers. En in het geval van Sabrina en Stijn gaat het dan volgens Nicolette vooral om geld voor marketing. Die koffers komen er wel, maar je hebt toch echt een soort 'suikeroom' nodig die zorgt voor een flink marketingbudget zodat je de wereld kunt laten weten dat je bestaat. Tekst gaat door onder de foto.

Kofferservice aan huis - NH Nieuws/ Marc Ruyg

De jonge ondernemers zijn zich daar van bewust, maar weten ook dat het een kwestie is van hard werken. Ze zetten daarom gewoon de schouders onder het bedrijf en stappen zelf in de auto om persoonlijk koffers af te leveren en weer op te halen bij zo veel mogelijk klanten. En ja, gebruikte koffers moeten ook schoongemaakt worden. Ook dat hoort bij het werk van een startende ondernemer.