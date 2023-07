Man (43) opgepakt voor dood Hoofddorpse tattoo-artiest Steve Mahakena

Dat meldt de politie vanochtend. De verdachte zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Zijn betrokkenheid bij de dood van de lokaal bekende tattoo-artiest wordt verder onderzocht. Vanwege het lopende onderzoek doet de politie verder geen mededelingen over de aanhouding.

Dode in flat Hoofddorp is 'lokaal bekende tattoo-artiest'

De 48-jarige Steve Mahakena werd in de ochtend van 7 maart zwaargewond aangetroffen in een appartement aan de Egholm in Hoofddorp. Er werd nog een poging gedaan hem te reanimeren, maar hij overleed kort daarna.

Vechtpartij

Een paar weken later maakte de politie in het programma Opsporing Verzocht dat hij in de nacht voorafgaand aan zijn dood had gevochten. Dat zou blijken uit verwondingen die op zijn lichaam waren aangetroffen.

In de weken na 7 maart heeft de recherche wekenlang onderzoek gedaan in en rond de woning waar hij werd aangetroffen. Mahakena woonde zelf niet in dat appartement. De bewoner werd destijds gehoord als getuige, maar was zelf niet verdacht. Ook in de sloten rond het appartementencomplex werd naar mogelijk bewijsmateriaal gezocht.

Venneps winkelcentrum

Steve runde een tattoo-shop in het Vennepse winkelcentrum De Symfonie. Daags na zijn dood reageerden veel collega-ondernemers flink aangeslagen op zijn overlijden. Al snel ontstond er flinke bloemenzee voor zijn winkel. Een inzamelingsactie om zijn uitvaart te betalen, leverde ruim 20.000 euro op.