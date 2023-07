Purmerbos bijna helemaal veilig na storm Poly: "Nog opletten voor vallende takken"

Honden en wandelaars kunnen weer veilig door het Purmerbos. De schade in het natuurgebied is aanzienlijk na de zomerstorm van vorige week. Het bos was daarom onveilig voor bezoekers. Afgelopen week heeft Staatsbosbeheer daar de meeste gevaarlijke situaties opgeruimd.

Jamie Jenner van Staatsbosbeheer denkt dat het maximaal twee weken gaat duren voor alle stormschade in het bos is opgeruimd. "We hebben de meeste wandel en fietspaden boomvrij gemaakt en nu begint het echte opruimen", laat ze weten. Ook de meeste bospaden zijn weer toegankelijk. "Het is nog wel opletten voor vallende takken", waarschuwt de boswachter.

Paardrijders zijn nog niet welkom in het bos. "Ruiterpaden zijn afgesloten en worden deze week aangepakt", Laat Staatsbosbeheer weten. Een ander gevaar zijn omgevallen bomen, zegt de boswachter. "Als mensen daar op gaan klimmen kunnen ze kantelen en dan gaan ze rollen."

Wandelaars zullen hinder hebben van de opruimwerkzaamheden. Al het hout zal worden afgevoerd naar biomassacentrales, zoals de stadsverwarming in Purmerend.