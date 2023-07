Fietsers Ronde van de Westfriese Omringdijk halen ruim 11.000 euro op voor het KWF

Zo'n 2.000 deelnemers stapten gisterochtend op hun fiets voor de Ronde van de Westfriese Omringdijk, om geld op te halen voor het KWF. De organisatie spreekt van een 'skitterende' editie, en maakt bekend dat er 11.205 euro is opgehaald voor het goede doel.

De fietsers konden kiezen voor routes van 50, 80 en 135 kilometer over de dijk en door het West-Friese landschap. Om 08.00 uur werd er op vijf verschillende locaties opgestapt in de regio: Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Schagen. De meeste deelnemers kozen voor de langste afstand.

De route van de Ronde van de Westfriese Omringrijk trok langs toeristische plaatsen als het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik en bierbrouwerij De Werf in Enkhuizen. Ook de strijkmolens van Rustenburg, vuurtoren De Ven en het oude kasteel Radboud in Medemblik konden tijdens het fietsen worden bekeken.

"De oudste en langste dijk van Nederland torent op sommige plaatsen tot wel zes meter boven het landschap uit, wat een uniek beeld over het IJsselmeer oplevert. Het zonnetje schitterde mooi over het water, wat de uitzichten des te mooier maakten", stelt de organisatie van de wielerronde.

Extra impact

"Aan het einde van de middag werden de laatste deelnemers verkoeld met een paar spatten regen voordat zij de medaille in ontvangst konden nemen. Na het bereiken van de finish, werd in ontspannen sfeer nagenoten van deze prachtige editie."

Al met al kan de organisatie van de wielerronde bekendmaken dat er een "fantastisch bedrag" is opgehaald voor het KWF van 11.205 euro. "Fietsers kregen de keuze om hun deelname extra impact te geven door geld op te halen via een actiepagina, of door een vrijwillige bijdrage te doen voor het goede doel", licht de organisatie toe.