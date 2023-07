Wisselvallig weekje voor de boeg: van zon naar regen en weer terug

"Vandaag is in ieder geval een prachtige dag", zegt Visser op NH Radio. "De zon schijnt vanmorgen volop." Aan het eind van de ochtend komen er wat wolken aan. "Maar het blijft wel droog en dan laat de zon nog zich geregeld zien." Het wordt vandaag zo'n 22 tot 23 graden met een matige wind uit het zuidwesten.

Aan de zee wordt het morgen ook 23 graden, maar verderop in de provincie kan het wel 27 tot 28 graden worden. "Zeker het 't Gooi", zegt Visser. "Overdag is het droog, misschien in de ochtend wat bewolking, maar voor de rest zon." 's Avonds is het bewolkt en kan het gaan regenen. Aan de kust kan het flink gaan waaien, met windkracht 5.

Begin van de vakantie

De temperatuur gaat de hele week op en neer. Woensdag en donderdag wordt het weer rond de 22 graden. "Er is dan geregeld zon en soms een bui", voorspelt Visser. "Vrijdag krijgen we dan weer een stijging van de temperatuur." Dan breekt ook de zomervakantie aan in Noord-Holland.

Zaterdag houdt die warmte, meer dan 25 graden, aan, maar aan het einde van de dag wordt het wat drukkend en gaat het regenen. Dat vindt de weerman zelf niet zo erg. "De hoeveelheden regen in de provincie zijn er klein, dat mag wel wat meer zijn", zegt hij. Ook zondag is het wisselvallig met hier en daar een bui en tussendoor zon. "Dan wordt het weer minder warm, het is een beetje op en af."