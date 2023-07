Noodgedwongen sluiting buurtsuper slaat gat in Haarlemse buurt

Begin dit jaar was het nog groot feest in de buurtsuper aan het Stuyvesantplein in Haarlem-Noord, die 100 jaar lang werd gerund door de familie van René van der Wijden. Maar nu moet de kruidenier de winkel noodgedwongen sluiten. Er is geen ondernemer die het wil overnemen. De emoties in de winkel lopen hoog op. De super laat een gat in de buurt achter.

René van der Wijden heeft de afgelopen twee weken het nieuws voorzichtig laten weten aan zijn vaste klanten, die zijn winkel als hun voorraadkast beschouwen. Nog even de crème fraîche voor het eten of vers brood voor de lunch. En dan altijd met een vriendelijk groet van René of zijn medewerkers. Voor de Haarlemse Bomenbuurt is de super meer dan een winkel.

"Toen zweefde ik op wolken, nu loop ik als een zombie door de winkel. Sommige mensen condoleren me, met anderen sta ik gewoon samen te huilen." Het zijn vooral de ouderen voor wie het nieuws hard aankomt. De mensen die al meer dan vijftig jaar bij hem de dagelijkse boodschappen komen doen, en nu steeds vaker slecht ter been, juist zo blij zijn met de buurtsuper om de hoek.

Twee jaar geleden moest hij een knoop doorhakken om het contract met supermarktketen Coop te verlengen. Toen leek het gezien zijn leeftijd, de investeringen die gedaan moesten worden en de striktere overheidsregels een goed moment om te stoppen als kruidenier. "Maar ik had veel belangstelling voor overname van de winkel, dus het leek geen probleem."

Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ontstonden er grote problemen voor alle ondernemers door een hogere energierekening en hogere personeelskosten. Tel daarbij op de fusie met supermarktenketen Plus, die geen kleine winkels wil, een opengebroken weg en het betaald parkeren dat voor de deur ingevoerd dreigt te worden. "En nu kan niets meer. Niemand wil de zaak meer overnemen."

Oven kapot

Dat er als klap op de vuurpijl ook een klacht over geluidsoverlast met een boete boven zijn hoofd hangt, bracht de sluiting van de zaak in een stroomversnelling. Dus op zaterdag 29 juli doet hij voor het laatst de winkeldeur dicht. Langer gaat ook niet meer. "De koelingsinstallatie is aan het eind van zijn latijn en vorige week begaf de oven het. Toen mochten we ons brood afbakken bij Kinderopvang De Kookclub aan de overkant van de straat en nu is de oven weer even gerepareerd. Maar het kan niet langer zo."

Tot nu toe stond de 63-jarige ondernemer elke werkdag tussen 4.00 en 5.00 uur al in de winkel en maakte hij werkweken van soms 95 uur. Rustig genieten van zijn oude dag zit er helaas voor hem niet in als straks het pand leeg getrokken en verkocht is. "Mijn spaarpot is op. Ik kon het zonder steun van familie en vrienden niet eens meer redden de afgelopen jaren. Het pand is ook minder waard nu ik het niet als winkel kan verkopen. Dus moet ook ik een baan zoeken."

Gat in de buurt

Maar dat vindt René nog niet eens het ergste. Dat zijn vijf vaste medewerkers, die allemaal meer dan dan 30 jaar voor hem werken, nu ook op straat staan, vindt hij bijna onverteerbaar. "Bouke, Simone, Patricia, Jos en Melanie, ik wil ze zo bedanken voor hun trouwe dienst. En natuurlijk de klanten. Ze zeggen dat er een gat in de buurt is geslagen. Dat voel ik ook zo."

En René waarschuwt dat deze buurtsuper niet de enige is die de komende tijd de deuren gaat sluiten. Door alle problemen bij elkaar opgeteld en dat de supermarktketens geen heil meer zien in de kleinere winkels, hoor ik steeds meer om mij heen dat dit een teken van de tijd is."

En als er straks appartementen op de hoek van het Stuyvesantplein worden gebouwd, wat het meest waarschijnlijke scenario is, dan verdwijnt weer een essentiële voorziening die een wijk juist zo nodig heeft.