Explosie bij portiekflat Kolenkitbuurt, schade aan voordeur

Bij een portiekflat aan de De Schaapherderstraat in de Kolenkitbuurt is vannacht een explosie afgegaan. Op beelden is te zien dat er daarbij schade aan de portiekdeur is ontstaan.

De knal was rond 3.30 uur vannacht te horen. Zowel politie als ambulance en brandweer werden opgeroepen. Of er als gevolg van de explosie gewonden zijn gevallen of verdachten zijn aangehouden is nog onduidelijk. Het gebied rondom de woningen is enige tijd afgezet voor onderzoek.