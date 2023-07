Automobilist raakt auto kwijt na negende (!) aanhouding voor rijden zonder rijbewijs

De man werd aan de kant gezet vanwege 'opvallend rijgedrag', schrijft de politie Aalsmeer-Uithoorn op Instagram. Al snel na de staandehouding bleek dat de man geen geldig rijbewijs had, waarop de agenten de politiesystemen indoken. Daaruit bleek dat de man al acht keer keer eerder voor dezelfde overtreding was aangehouden: rijden zonder rijbewijs.

Automobilisten die herhaaldelijk op deze manier over de schreef gaan, moeten al snel hun auto inleveren. Dat deze man er nog steeds in rondreed had te maken met een administratieve list. Hij had de auto op andermans naam laten registreren, waardoor het voor de politie lange tijd onmogelijk leek de auto af te pakken.

Bewijs

"Hoe neem je iets in beslag wat niet van die persoon is?", beschrijft het politieteam het dilemma. Toch is het gelukt om de BMW in beslag te nemen, want tijdens het doorzoeken van de auto stuitten de agenten 'op bewijs waardoor het zeer aannemelijk werd dat de bestuurder de hoofdgebruiker van de auto is'.

Ook de verkeersofficier bleek waarde te hechten aan het gevonden bewijsmateriaal, zo bleek tijdens een belletje. "Neem het voertuig maar in beslag ter verbeurdverklaring", luidde het advies van de aanklager. Niet veel later werd de auto door de politie weggesleept.