Tevreden Wimbledon-debutant Gijs Brouwer voelt dat hij naar het topniveau groeit

Voor het eerst stond Gijs Brouwer afgelopen week op het hoofdtoernooi Wimbledon. De 27-jarige tennisser uit Venhuizen vloog er weliswaar in de eerste ronde uit, maar heeft zichzelf wel bewezen. "Het was een hele mooie ervaring. Ik kijk met heel veel plezier erop terug", zegt hij thuis vanuit West-Friesland.

Uiteindelijk verloor Brouwer in drie sets van Zverev, maar twee keer wist hij nog een tiebreak uit het vuur te slepen. "Ik heb er een goed gevoel over. Ook nadat ik het heb teruggezien op tv. Het was een mooie pot. Het geeft gewoon aan dat ik niet ver van het niveau af zit waar ik naartoe wel. Ik heb daar ook weer gezien dat een goede voorbereiding en een goede strategie zijn vruchten afwerpt."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Aanvankelijk zou Brouwer op dinsdag in actie komen, maar vanwege het slechte weer in Londen moest hij tot donderdag wachten. "Ik had er gewoon heel veel zin en ik moest wat langer wachten. Maar ik had er eigenlijk helemaal geen last van. Het was alleen jammer dat m'n vader weg moest en mijn wedstrijd niet kon zien."

Komende week vertrekt Brouwer naar de Verenigde Staten om een aantal toernooien te spelen. Daar hoopt hij zich te kunnen kwalificeren voor de US Open.

Onlangs maakte NH Sport onderstaande reportage over Gijs Brouwer.