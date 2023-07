Vera's Amsterdamse tuin volledig verwoest door storm Poly: "Net een aardbeving"

Vera Gianotten en haar buren zijn verzot op de monumentale kastanjeboom die vanuit een nabijgelegen tuin zorgt voor een heerlijke schaduw. Maar door afgewaaide takken van diezelfde boom is haar tuin volledig verwoest. En hoewel de boom een monumentale status heeft gekregen van de gemeente, hebben ambtenaren haar verteld dat ze zelf de ravage op moet ruimen. "Omdat dit geen openbare ruimte is."

Vóór het interview echt begint, wil ze één ding heel duidelijk maken, zegt Vera Gianotten: "Ik heb echt helemaal niets tegen de boom." Integendeel: met haar buurvrouw, op wiens grond de boom staat, is afgesproken dat Vera de boom verzorgt. "En we delen de kosten."

Beschermde status

Ook de gemeente stuurt met enige regelmaat een boomexpert om de witte paardenkastanje te bekijken en verzorgen. De boom uit 1900 heeft een beschermde status: kappen mag niet en er is extra aandacht voor het onderhoud.

Maar dat kon niet voorkomen dat storm Poly de boom enorm toetakelde. Zware takken werden van de boom gerukt en belandde met een donderend geraas bij Gianotten en haar buren in de tuin. Van de lieflijke binnentuin tussen de grachtenpanden is niets meer over. "We zijn door het oog van de naald gekropen", zegt Gianotten terwijl ze zich een weg door de ravage baant. "Zo'n tak had net zo goed bij ons door het raam kunnen vliegen."

De bewoners die zorg dragen voor de vier aparte tuinen aan de Keizersgracht rest weinig anders dan de grote schoonmaak. Omdat de boom een monumentale status heeft, rekende Gianotten op hulp van de gemeente. "Maar toen ik de gemeente belde kreeg ik te horen: het is geen openbare ruimte. Je moet er zelf maar voor zorgen."

Onbegonnen werk

Onbegrijpelijk, zegt Gianotten. "Kijk nou toch", en ze wijst naar de chaos in haar achtertuin. "Dit is alsof er een aardbeving is geweest."

Zelfs met hulp van welwillende vrienden, die haar en masse hebben gebeld en geappt, is dit volgens haar onbegonnen werk. "Die tuin is voor mij en mijn medebewoners heel belangrijk. Het is heel verdrietig en emotioneel voor ons dat alles nu helemaal verwoest is."