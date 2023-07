Smaakmaker Iliass Bouzit terug naar zaalvoetbalroots: "Club past goed bij mij"

Op zijn zeventiende begon Bouzit met voetballen bij ASV Lebo in Amsterdam-West. "Daar heb ik het zaalvoetbal leren kennen", gaat hij verder. "Ze kwamen een beetje onverwachts. Het was ook niet gepland om weg te gaan bij Hovocubo, maar ik had een aflopend contract. En toen kwam ineens een project uit Amsterdam voorbij. Ik stond open voor hun verhaal en dat sprak mij wel aan."

Vanaf komend seizoen gaat ASV Lebo verder onder de vlag van Os Lusitanos. De clubs hebben de handen ineen geslagen en hebben zich ook op de transfermarkt al geroerd. Met Bouzit (Hovocubo), Mo Attaibi (FC Marlène) en Hoessein Jabir (Veerhuys) hebben de Amsterdammers al een behoorlijke slag geslagen. "Het doel is om weer eens een Amsterdamse club als landskampioen te hebben", zegt Bouzit. De laatste keer dat dat gebeurde was 't Knooppunt in 2017 en Lebo het jaar daarvoor.

"Op dit moment denk ik dat de club goed bij mij past. Het is lekker dicht bij huis. Ze verlangen ernaar om weer om te prijzen te spelen en toen hebben ze mij benaderd", zegt Bouzit met een glimlach. "Maar natuurlijk ook de andere aanwinsten."

Hovocubo

Bij Hovocubo was Bouzit goed voor 42 doelpunten in het afgelopen seizoen. Daarmee eindigde hij als derde op de topscorerslijst. Daarnaast vertrekken ook Faisal Mellah (Tigers Roermond), Amir Amghar en Oualid Tarafit (beiden ZVG/Cagemax). "Ik had het niet erg gevonden om nog een jaartje bij Hovocubo te spelen", zegt Bouzit, die de afgelopen jaren meerdere aanbiedingen vanuit het buitenland kreeg. "Dat moet je doen als je 19 of 20 bent. Alleen als nu een topclub komt, zou ik dat nog wel willen."

Hovocubo greep dit seizoen naast het landskampioenschap in de finale tegen FC Eindhoven. Daarnaast waren er ongeregeldheden tijdens de wedstrijden tegen Tigers Roermond. Voor Bouzit was dat geen reden om te vertrekken uit Zwaag. "Graag was ik met een prijs vertrokken. We hebben het afgelopen seizoen veel tegenslagen gehad. De finale hebben we nipt verloren, maar uiteindelijk ben ik nog wel tevreden over wat we gepresteerd hebben."

Bouzit speelde sinds 2021 bij Hovocubo. Daarvoor was hij actief voor FC Marlène, 'T Knooppunt en ASV Lebo.