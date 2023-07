Gevolgen Poly houden aan in Zwanenburg: drinkwaterbedrijf waarschuwt kraanwater eerst door te koken

Drinkwaterbedrijf PWN adviseert ruim vijftig huishoudens in Zwanenburg om kraanwater eerst drie minuten te koken voor het op te drinken. Het gaat om een preventieve waarschuwing, die wordt genomen omdat er een vervuild monster uit het lab is teruggekomen.

Omdat het om een 'grote leiding met veel aftakkingen gaat', kampten huishoudens in Zwanenburg, maar ook in Halfweg en Vijfhuizen na de storm met lage waterdruk . Inmiddels is het lek gedicht, maar is dus een ander probleem aan het licht gekomen.

Lage of geen waterdruk in Spaarndam, Halfweg en Vijfhuizen door omgevallen boom

Een bewoner van de Amestelle schrijft op Facebook dat PWN vandaag een brandkraan in haar straat heeft geopend 'om het water weg te laten lopen'.

Het advies om het drinkwater eerst te koken voor het te drinken geldt in ieder geval tot morgenmiddag (maandagmiddag). Omdat het drinkwaterbedrijf momenteel meer monsters laat testen, kan ze morgen zeggen of het vervuilde monster een incident is of dat er meer aan de hand is. "Dan gaat het kookadvies langer gelden."